Glau

Peter J. Fabich, hat wieder ein Buch geschrieben. Der jeden mit seiner schieren Lebensfreude mitreißende Schriftsteller hat sich erneut von den Schelmenerzählungen des Trebbiner Originals Hans Clauert aus Fabichs Wahlheimat ab- und seiner Heimatstadt Berlin zugewandt.

In seinem neuesten Buch „Kaldaunenschlucker oder Die Speisewirtschaft zum Danziger“ taucht er ein in die unmittelbare Nachkriegszeit und beschreibt das Treiben ausgebombter und unversehrter Berliner sowie zugezogener Flüchtlinge, die sich schließlich alle in der neuen Kneipe mit ostpreußischer Küche „Zum Danziger“ treffen und gemeinsam köstliche Kaldaunen-Gerichte löffeln. Eigentlich sind Kaldaunenschlucker ganz arme Schlucker, aber mit manchem Rezept gelingt es dann doch, das Arme-Leute-Essen mit minderwertigem Fleisch aus dem Vormagen oder Pansen schmackhaft zu kredenzen. Das Buch landet immer wieder im SO 36, dem Kiez in Kreuzberg. Es geht um die „kleinen Leute“, die entweder schon immer in „kleinen“ Verhältnissen lebten, oder nun durch den Krieg in solche geraten sind. Sie alle müssen versuchen, wie sie wieder auf die Beine kommen, wie sie sich durchs Leben schlagen ohne zu verrohen und dabei vielleicht noch ein Fünkchen Selbstwertgefühl erhalten und sich auf ihre Fähigkeiten besinnen und sogar – falls vorhanden – klassische Bildung pflegen und möglicherweise noch der Kunst und Kultur frönen und sei es nur in der lustigen Trümmer-Truppe eines Amateurtheaters.

Allgegenwärtiger Überlebenswille

Der Überlebenswille ist allgegenwärtig und fördert die Fantasie und manche skurrile Geschäftsidee. So gründen die beiden Youngster Michael und Freddy mit ihrem Lastenfahrrad ein lukratives Startup-Unternehmen. Sie betreiben mit Nazi-Devotionalien und geschmuggelten ostdeutschen Edelfabrikaten ein riskantes Schiebergeschäft. Damit halbwegs wohlhabend geworden, kaufen sie sich einen Neuwagen und heizen damit über die Avus und landen schließlich voll eingegipst im Krankenhaus, wo sie sich die Schrullen eines Herrn von Zauchwitz anhören müssen, der ihnen merkwürdige Geschichten von anno dunnemals erzählt. Diese und andere Schicksale vermischt Fabich zu einem Kaleidoskop bizarrer Lebensläufe, die im Nachkriegsmilieu des Berliner Westens aufeinandertreffen. Dabei scheint der zweite Untertitel „Aufzeichnungen aus der Zettelwirtschaft“ Programm zu sein. Witzigerweise bezeichnet Peter J. Fabich seine Kapitel als Zettel 1 bis Zettel 20. Dabei kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er sich im Handlungsstrang mitunter verzettelt. Aber schließlich ist es kein Roman, sondern eine Sammlung von Erzählungen, die irgendwie zueinanderfinden.

Allgemeine Verzettelung

Zur allgemeinen Verzettelung gehört auch Fabichs oft überbordende Formulierungs- und Fabulierungswut. Der Verzicht auf das ein oder andere Adjektiv, auch wenn es schon allein alliterationstechnisch irgendwie gut zum Substantiv passt, würde der Lesefreude keinen Abbruch tun. Und aus der Hervorhebung seines klassisch-philologischen Allgemeinwissens, das auf 140 Seiten immerhin 100 Anmerkungen einfordert, kann man noch etwas lernen.

Das Buch ist erschienen in der Edition Rollwenzel Berlin von Fabichs Lebenspartner Jürgen Bieberstein. Beide bewohnen in Glau bei Trebbin ein kleines Gehöft.

Von Hartmut F. Reck