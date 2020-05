Honorar für Künstler auf Onlineportal gefordert

Wildau-Wentdorf

Das Sprichwort „Der Applaus ist das Brot des Künstlers“ kennen viele, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Denn Brot kaufen können sich Kunstschaffende nur dann, wenn das Publikum sich nicht auf Applaus beschränkt. Da in Sachen Kultur wegen der Coronakrise seit Anfang März keinerlei Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen, wissen die meisten der freiberuflichen Künstler nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können.

Antwort aus Potsdam lässt auf sich warten

Einer von ihnen ist Peter Weidenbach Liszt, der ein zeichnender, schreibender, musizierender und bildhauernder, künstlerischer Tausendsassa ist und zusammen mit seiner Frau Claudia, die ebenso vielfältig als Künstlerin unterwegs ist, in der Nähe von Dahme das Literaturhaus Wildau-Wentdorf betreibt.

Ende April hat sich Weidenbacher Liszt mit einem offenen Brief an Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) gewandt. „Nicht um zu kritisieren, dass das Land zu wenig für die freien Künstler tut, sondern um ihr eine Idee zu unterbreiten, wie diese Hilfe aussehen könnte“, sagt der gebürtige Kärntener, der seit 20 Jahren in Brandenburg zu Hause ist. Auf eine Antwort aus Potsdam wartet er bis heute.

Das gemeinsam von der Digital-Agentur Brandenburg und Schüles Ministerium geschaffene Internetportal #kulturBB, auf dem sich alle Künstler des Landes mit ihren Online-Projekten verlinken können, sieht Weidenbach Liszt als unzureichend an. „Wenn man dort guckt, entdeckt man schnell, dass die meisten Links zu den großen, ohnehin meist vom Land oder vom Staat geförderten Kulturinstitutionen führen, die längst nicht so stark unter der Krise zu leiden haben wie die Freien“, so die Kritik.

Der zweite Streitpunkt ist für ihn, dass die Mühe, die hinter jedem künstlerischen Online-Projekt steckt, nicht belohnt wird. „Die einzigen, die etwas davon haben, sind diejenigen, die die Webseite betreiben und dafür den Ruhm und das dafür ausgegebene Geld einheimsen“, argwöhnt Weidenbach Liszt.

Honorar als Anerkennung und Lebenshilfe zugleich

Sein Gegenvorschlag ist nun, dass es eine Ausschreibung über die Künstler- und Autorenverbände oder über die Künstlersozialkasse geben sollte und jeder als hauptberuflicher Künstler anerkannte Teilnehmer für seinen Beitrag 500 Euro Honorar erhält.

Aus allen online-gestellten Beiträgen könnte eine Fach- – oder Publikumsjury die Beiträge bewerten und entsprechend gestaffelte Preisgelder vergeben und diese Beiträge in besonderer Weise präsentieren – zum Beispiel auf einer entsprechenden Preisträger-Plattform. Profitieren würden alle Seiten, ist sich Weidenbach Liszt sicher. Denn das Land müsste seine Corona-Hilfe für Künstler nicht auf die Soforthilfe über die ILB beschränken, sondern könnte den künstlerischen Einsatz auch honorieren.

Das hätte auch etwas mit Wertschätzung künstlerischer Arbeit zu tun, so der Künstler. „Auf der anderen Seite würde die Vielfalt und die Qualität der Beiträge stark zunehmen, wovon auch das Land etwas hätte und in der Bundesrepublik mit gutem Beispiel vorangehen würde“, so Weidenbach Liszt.

Eigene Situation ist katastrophal

Seine eigene, derzeitige Lebenssituation bezeichnet der Wildau-Wentdorfer als katastrophal. Obwohl künstlerisch breit aufgestellt, ist praktisch jede Möglichkeit des Geldverdienstes flöten gegangen. Die virtuelle, freiwillige Eintrittskasse auf seiner eigenen Internetpräsenz wird selten und dann auch nur mit geringen Beträgen genutzt. Auf den Anfang April bei der ILB eingereichten Antrag auf Soforthilfe hat er ebenfalls bis heute keine Antwort.

„Das Einzige, an dem Claudia und ich derzeit arbeiten, ist eine Bronze-Skulptur. Ob aus dem Projekt etwas wird, auch weil wegen Corona derzeit überall das Geld knapp ist, wissen wir noch nicht“, schildert der Künstler die Dramatik der Lage.

