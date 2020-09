Petkus

Die Grenze von Preußen und Sachsen verlief einst mitten durch Petkus. Bernhard Müller versucht zu erforschen, wo genau diese Grenze verlief. Schon vor Jahren, als die Chronik zu 775 Jahren Petkus entstand, gab es Bemühungen, den genauen Grenzverlauf ausfindig zu machen. Damals ist es nicht gelungen. Deshalb will Bernhard Müller sein Glück jetzt noch einmal versuchen. „Ich werde zum Katasteramt nach Wünsdorf fahren und sehen, ob ich etwas herausfinden kann“, sagt der gebürtige Petkuser.

Verschiedene Geschichten halten Erinnerung wach

In alten Aufzeichnungen gibt es widersprüchliche Angaben. Da ist sogar die Rede davon, dass die Landesgrenze mitten durch den Saal der Gaststätte geführt haben soll. Bernhard Müller hat seine Zweifel. Die Orte Kaltenhausen und Petkus wurden 1873 zusammengelegt und in jedem Dorf gab es bis zur Zusammenlegung, die urkundlich bestätigt ist, eine Gaststätte. Deshalb könnte der Grenzverlauf auch zwischen den beiden Gaststätten gelegen haben.

Erinnerung an lustige Szenen aus Grenzkneipe

Emil Koitz, langjähriger Direktor des Luckenwalder Heimatmuseums, hatte im Jahr 1958 geschrieben, dass sich im Saal der Gaststätte einst lustige Szenen abgespielt haben sollen. Hatten die preußischen Burschen mit denen aus dem sächsischen Petkus einen Streit, der zur Schlägerei führte, so begaben sie sich zur Austragung ihrer Differenzen einfach auf die Seite des Saales, zu der der anwesende Gendarm der anderen Seite keinen Zutritt hatte. Er konnte zusehen, wenn sich die Burschen jenseits der Grenze die Köpfe blutig schlugen. Er durfte nicht einschreiten, sonst hätte er sich einer Grenzverletzung schuldig gemacht. Er konnte höchstens darauf hoffen, dass einer der Streithähne im Eifer des Gefechts auf seine Seite geriet, um ihn dann zu schnappen.

Anektdoten über unklare Zuständigkeiten

Eine andere Legende wurde von einem Pfarrersohn niedergeschrieben. So soll ein unbekannter Wanderer in der Gaststätte für seine letzten Pfennige grade noch ein Bier bekommen haben und ist dann der Länge nach auf der Bank eingeschlafen. Der Gastwirt ließ ihn gewähren, schloss Türen und Fenster und legte sich schlafen. Tags darauf entdeckte der Wirt, dass der Mann tot war. Unglücklicherweise stand die Bank zum Teil in Preußen und teilweise im Königreich Sachsen. In Petkus und Kaltenhausen entbrannte ein Streit, weil keiner die Kosten für die Beerdigung tragen wollte.

Kaltenhausen wurde Petkus zugeordnet

Fest steht, dass die Grenze bis 1815 bestanden hat. Im Wiener Kongress musste Sachsen 1815 alle seine nördlichen Territorien an Preußen abgeben. So bekam auch Petkus einen neuen Landesherren, und die bisherige Trennlinie zu Kaltenhausen wurden gegenstandslos. Die Vereinigung der beiden Dörfer erfolgte allerdings erst im Jahre 1873. Seitdem gab es nur noch die Gemeinde Petkus.

Wenn genau feststeht, wo die Grenze verlaufen ist, soll ein historischer Grenzpfosten aufgestellt werden. Doch bis dahin müssen noch einige Fragen geklärt werden. Bernhard Müller wüsste gern, ob noch jemand alte Unterlagen besitzt, aus denen hervorgeht, wer einst in Kaltenhausen in welchem Haus gewohnt hat. Außerdem müsste die Stadt Baruth die Aufstellung eines Grenzpfahls genehmigen. Dieser sollte mit den damaligen preußischen und sächsischen Landesfarben versehen sein.

Wie Pfarrer Joachim Boekels sagt, ist die Grenze in der Gastwirtschaft in Petkus nicht nur ein Thema, das mit Anekdoten zur Dorfgeschichte gehört. Auch die Kinder des Petkuser Skatehotels, die in der Kennenlernwoche mit Fragebögen durchs Dorf geschickt werden, erfahren viele Details zum Ort. „Nach meiner Meinung wäre ein symbolischer Grenzpfahl mit einer Beschriftung, die über den Sachverhalt der Landesgrenzen nach Sachsen aufklärt, eine Stärkung der Dorfidentität“, so Boekels. Offenheit bei Identitätswahrung und touristenfreundliche Erschließung der Schätze der Geschichte, davon sollten seiner Ansicht nach alle profitieren.

Von Margrit Hahn