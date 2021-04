Petkus

„Noch ein paar Tage, dann können wir mit der Ernte beginnen“, sagt Janine vom Bemberg und lässt ihre Finger sanft durch das Goldgelb der fast reifen Roggen-Ähren gleiten. Modernste Technik macht möglich, wovon Landwirte träumen. Diese Träume sind für von Bemberg und ihre Kollegen in der Petkuser Zuchtstation der KWS Lochow-GmbH der Antrieb.

Roggen-Forschung seit 150 Jahren

Dort, wo Ferdinand III. von Lochow 1871 begann, nach besonders ertragreichen Roggensorten und optimalen Anbaubedingungen zu forschen, geschieht im Kern noch heute dasselbe, auch wenn das Unternehmen seit 1968 Teil des heute weltweit agierenden Kleinwanzlebener Saatgut-Konzerns KWS ist.

Ein Wirrwarr an Energie- und Steuerungsleitungen sorgt im neuen Gewächshaus für optimales Klima. Quelle: Uwe Klemens

„Unsere Aufgabe ist es, neue Roggensorten zu züchten und dabei etwa zehn Jahre vorauszudenken, um den Landwirten dann die Sorten zu geben, die sie für ihre individuellen Anbaubedingungen benötigen“, erläutert Zuchtleiterin Brigitta Schmiedchen. Für die technische Umsetzung der teils im Gewächshaus, teils auf Teststreifen in der freien Natur angelegten Versuchsreihen verantwortlich ist von Bemberg. Gemeinsam führen die beiden ein Team von 25 festen Mitarbeitern und bis zu 30 Saisonkräften.

Zucht-Leiterin Brigitta Schmiedchen schaut in der Kühlkammer nach den Pflanzen in simulierter Winterruhe. Quelle: Uwe Klemens

„Zu tun gibt es reichlich“, sagt Schmiedchen. Denn die von Mitte Mai bis Anfang Juni bekommt im Gewächshaus jede einzelne Pflanze ein Tütchen übergestülpt, um den Pollenflug auf Nachbarpflanzen zu verhindern. Etwa 45.000 sind es insgesamt. Die zweite Hoch-Zeit ist dann von Mitte Juli bis Anfang Oktober, wenn im Gewächshaus bereits die zweite Ernte ansteht und auch die Freilandpflanzen soweit sind.

998 Quadratmeter High-Tech-Anbaufläche

Mit dem Bau eines neuen, vollklimatisierten Hightech-Gewächshauses, das seit Ende März in Betrieb ist, wird die Forschungsarbeit nicht nur körperlich deutlich leichter, sondern auch effizienter. 998 Quadratmeter Pflanzfläche, deren elf Kammern individuell gekühlt, beheizt, belüftet und mit Innen- und Außen-Jalousien beschattet werden können, stehen zur Verfügung.

Das neue Gewächshaus ist seit wenigen Wochen in Betrieb und bietet 998 Quadratmeter Platz für Pflanzen. Quelle: Uwe Klemens

Dank eines computergesteuerten Jahreslaufs durchlaufen die Roggenpflanzen in deutlich verkürzter Zeit alle natürlichen Phasen und werden dabei permanent in ihrer Entwicklung analysiert. Sogar die Winterruhe wird in einer speziellen Kältekammer simuliert.

Das alte Gewächshaus aus den 1970er Jahren kann nun abgerissen werden. Quelle: Uwe Klemens

Besonderes Augenmerk gilt den sich veränderten Anforderungen durch den Klimawandel. Da das spätere Saatgut nicht nur für den Anbau unter europäischen Verhältnissen gedacht ist, sondern weltweit vermarktet werden soll, ist die Palette der klimatischen Stresstests breit angelegt. „Erst wenn die neue Sorte beim Bundessortenamt eingetragen ist, ist unsere Arbeit daran beendet“, sagt Schmiedchen.

Auch beim Umgang mit Wasser und Energie setzt das neue Gewächshaus Maßstäbe. Das unterirdische Auffangsystem für Regenwasser fasst 60.000 Liter. Kühlung, Heizung und Stromversorgung laufen über ein eigenes Blockheizkraftwerk, das mit einem Mix aus Bio- und Stadtgas angetrieben wird.

Das alte, aus den 1970er Jahren stammende Gewächshaus wird in den kommenden Wochen abgerissen und die Fläche künftig als Betriebsparkplatz genutzt. Dringend auf der Suche ist das Unternehmen nach Saisonkräften. Wer Interesse hat, findet im Internet unter www.kws.com/de alle Informationen.

Von Uwe Klemens