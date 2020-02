Petkus

Auf der Landstraße 70 zwischen Merzdorf und Petkus ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein Wildtierunfall zwischen einem Pkw Ford und einem Hirsch. Dabei wurde das Fahrzeug beschädigt mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Hirsch konnte nicht gerettet werden und starb am Unfallort. Der Jagdpächter wurde informiert. Besonders in den Morgen- und Abendstunden sei höhere Vorsicht geboten vor aktiven Wildtieren auf den Landstraßen.

Von MAZonline