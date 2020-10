Liepe

„Regional – lokal – ideal“ lautet der Titel einer Plakat-Aktion, die sich die Lieperin Birgit Wohlauf zusammen mit ihrer Nichte Katrin Zeitschel zu Beginn der Corina-Krise ausgedacht hat. Menschen aus der Flämingregion haben die Möglichkeit, kleine Unternehmen, deren Arbeit und Freundlichkeit sie besonders wertschätzen, als Gewinner zu nominieren. Im Anschluss entwerfen die beiden Frauen ein Plakat, das in den Dörfern zwischen Baruth, Jüterbog, Luckenwalde und Dahme aufgehängt wird und zu einem Besuch des mit einem immer witzigen Foto und flottem Spruch dargestellten Unternehmens wirb. Der Dritte im Bunde ist Werbefachmann Thomas März, der die Plakate dann druckt. Der Nominierte seinerseits reicht den Staffelstab weiter und nominiert das nächste Unternehmen.

Der letzte Preisträger ist noch geheim

Jetzt neigt sich die Aktion dem Ende zu. Das zwölfte und letzte Plakat ist bereits in Vorbereitung. Wer der Gewinner ist, soll bis zur Überreichung geheim bleiben, denn auch die Nominierten erfahren erst dann von der ihnen zugedachten Ehre.

Ein Schnitzeltag im Heinsdorfer Anger war der Auftakt. Eine Stunde musste anstehen, wer noch etwas abhaben wollte. Quelle: Birgit Wohlauf

Wohlauf und Zeitschel, die selbst freiberuflich als Tätowierer und Designer arbeiten, schütteln nun ihren letzten Trumpf aus dem Ärmel, der den Solidaritäts-Charakter ihrer Aktion auf schöne Weise noch einmal hervorhebt. Alle zwölf Plakat-Motive werden zu einem Kalender zusammengestellt, der gegen eine Spende erworben werden kann. Der Erlös kommt sozialen Projekten aus der Region zugute.

„Jedes von uns während der Plakat-Aktion vorgestellte Unternehmen darf jeweils einen Vorschlag machen, welche Einrichtungen mit den Spendengeldern unterstützt werden sollte. Wie viel Geld zusammenkommt und verteilt werden kann, wissen wir jetzt natürlich noch nicht“, blickt Wohlauf voraus. Neben den Kitas in der Gemeinde Niederer Fläming und einer Kinder- und Jugendfeuerwehr steht auch die Schule bereits auf der Kandidatenliste.

Auch die Wahlsdorfer Theaterleute „Flunkerproduktionen“ gehörten zu den nominierten Unternehmen. Quelle: Uwe Klemens

Dass die Aktion bereits jetzt als erfolgreich gelten darf, zeigt sich nicht zuletzt in der Resonanz, die die vorgestellte Unternehmen erfuhren. „Dass plötzlich mehr Gäste aus dem Baruther und Dahmer Raum kamen, war zu spüren und manche Besucher haben auch erzählt, dass sie durch das Plakat auf uns aufmerksam wurden“, erzählt Gastronom Daniel Glinga-Gutwald vom Landgasthof im Jüterboger Ortsteil Werder. „Ich war unheimlich stolz und dankbar, dass es Menschen gibt, die an uns denken und unsere Arbeit auf diese Weise würdigen. Ich denke, es ist für alle Beteiligten eine wunderbare Aktion“, so der Geschäftsführer, der vom Merzdorfer Bäckermeister vorgeschlagen wurde und den Staffelstab an seine Wahlsdorfer Werbeagentur weiterreichte.

Kreative Köpfe zeigen sich solidarisch

„Ich war total überrascht und erfreut, dass es in unserer Region so kreative Köpfe gibt, die sich Gedanken machen, wie sie uns Gewerbetreibende in der ländlichen Region unterstützen können“, schwärmt auch Friseurin Kerstin Dümichen aus Lichterfelde, der bereits mehrfach wegen des ihr gewidmeten Plakats angesprochen wurde. „So was geht schnell rum und wurde auch auf Facebook geteilt. Und auch mir sind dann viele andere eingefallen, die sich Mühe geben“, sagt Dümichen. Sie wiederum schlug das Fröhdener Café Käperling vor.

Wer sich mit dem Kauf eines Kalenders am Gelingen der letzten Etappe beteiligen möchte, kann diesen auf der Webseite www.stichtag-fuers-klima.stichtag-tattoo.de bestellen. Auch Vorschläge für weitere, unterstützenswerte Unternehmen, die dann im Kalender aufgelistet werden, können gemacht werden.

Von Uwe Klemens