Plakate stärken regionale Initiativen

Wahlsdorf

Werbeplakate der besonderen Art zieren seit einigen Wochen die Infotafeln der Dörfer zwischen Ließen, Dahme und Hohenseeeld. Darauf zu sehen sind nicht etwa die üblichen Produkte großer Hersteller, sondern regionale Unternehmen, die nicht nur in Zeiten von Corona für die ländliche Region wichtig sind, derzeit aber ganz besonders jede Unterstützung gut gebrauchen können.

Aus einer „Schnitzellaune“ heraus entstand die Idee

„Die Idee ist aus einer Schnitzellaune heraus entstanden“, beschreibt Katrin Zeitschel, wie sie zusammen mit ihrer Tante Birgit Wohlauf beim Verwandten-Besuch in Liepe den Einfall zu ihrer Aktion „Regional –lokal – ideal“ hatte. „Als wir zu Ostern Appetit auf Schnitzel hatten, und uns mit Freunden darüber unterhielten, dass es die besten Schnitzel im Heinsdorfer „ Anger“ gibt, hatte ich sofort die passende Plakat-Idee im Kopf“, erzählt die freiberufliche Designerin, die in Petkus aufwuchs. Heute ist sie zwar in Hamburg zu Hause, doch oft zieht es sie in ihre alte Heimat zurück. „Die hier vorhandenen Aktivitäten zu unterstützen ist für mich ein Zeichen der Wertschätzung, für das, was die Leute leisten“, erzählt die 38-Jährige.

Doch die Plakat-Idee geht weit über die reine Werbung hinaus. „Normalerweise werben ja Unternehmen für sich selbst, aber bei unserer Aktion macht sich jeder Nominierte darüber Gedanken, wessen Arbeit er besonders wertschätzt und gibt mit seinem Vorschlag den Staffelstab an den nächsten Kandidaten weiter“, erläutet Zeitschel. „So entsteht eine Art Netzwerk der Wertschätzung, und alle, die die Plakate sehen, können sich darüber Gedanken machen, wie wichtig diese Firmen und Initiativen auch über Corona hinaus eigentlich für uns sind.“

Anklang gibt den Initiatorinnen Recht

Der Anklang, den ihre Aktion findet, gibt den beiden Frauen Recht. Bei der Übergabe des ersten Plakats, das sich auch über die digitalen Netzwerke schnell verbreitete, gab es im „ Anger“ Tränen der Dankbarkeit und echte Begeisterung für die Staffelstab-Idee. Als am Wochenende darauf Tante und Nichte ihrer Schnitzel-Lust frönen wollten, mussten sie wegen des Andrangs eine ganze Stunde anstehen und haben in dieser Zeit auch die Begeisterung bei den Gästen gespürt.

Weitergereicht hat „ Anger“-Wirt Thomas Schulz, der zusammen mit Frau und Mutter das Gasthaus betreibt, den Staffelstab dann drei Wochen später an die Wahlsdorfer Kreativbude, die ebenfalls als Familienunternehmen betrieben wird und seit der Wende ein Anlaufpunkt für Kreative und Erholungssuchende aus ganz Deutschland ist. „In Wahlsdorf gibt es den richtig guten Stoff“, lautete das Motto auf dem Plakat, für das die Anger-Crew als vergnügte Skatrunde posierte.

Chefin Michaela Grüneberg war nicht minder gerührt von dieser Art Anerkennung und gab in dieser Woche nun den Staffelstab an ihre Theater spielenden Nachbarn Claudia Engel und Matthias Ludwig weiter, die als Theater-Company „Flunkerproduktionen“ nicht nur deutschlandweit unterwegs sind, sondern auch in der Region für kulturelle Höhepunkte sorgen. Für das Foto auf dem Plakat schauen Grüneberg und ihre Schwester aus dem Fenster und verraten: „Immer Theater bei den Nachbarn“.

Gerührt von so viel Aufmerksamkeit

„Für uns war das eine echte Überraschung, mit der wir nie gerechnet hätten“, zeigt sich Claudia Engel, wie schon ihre Vorgänger, gerührt von so viel Aufmerksamkeit. Anfang Juli wollen sich „Flunkers“ mit der Premiere ihres neuen Open-Air-Stückes zum Thema Zeit auf dem Dorfanger bedanken. „Dafür, an wen wir den Staffelstab weiterreichen, haben wir schon einige Ideen. Für wen wir uns entscheiden, bleibt aber noch geheim, damit die Überraschung gelingt“, so Ludwig.

Von Uwe Klemens