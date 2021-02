Lichterfelde

„Schön geworden“, freute sich am Dienstagmorgen die Lieperin Birgit Wohlauf und schaute den Kindern Greta, Jonathan und Jasper beim Spielen auf dem Hof der Lichterfelder Kita „Pusteblume“ zu. Die Zeit, die sie selbst im einstigen Lehrlingswohnheim verbrachte, liegt schon ein paar Tage zurück. Seit den 90er Jahren befindet sich hier eine der beiden Kitas der Gemeinde Niederer Fläming. Mit dem in zwei, drei Jahren geplanten Umzug aller Kitas und des Hortes unter ein gemeinsames Dach auf dem Werbiger Campus der Generationen, wird auch dies Geschichte sein.

Ermutigung inmitten der Coronakrise

Birgit Wohlaufs Besuch in dieser hatte einen anderen Grund, als nur in Erinnerungen zu schwelgen. Denn zusammen mit ihrer Nichte Katrin Zeitschel, die Grafik- und Webdesignerin ist, und dem Wahlsdorfer Werbefachmann Thomas März hatte die Inhaberin eines Jüterboger Tattoo-Studios im vergangenen Jahr eine besondere Idee. Kleinere, regionale Unternehmen erfuhren durch die von ihnen gestartete Plakatserie „Regional – lokal – ideal“ inmitten der Coronakrise ein ermutigendes Zeichen der Solidarität. Jedes nominierte und mit dem kostenlosen Werbeplakat bedachte Unternehmen gab den Staffelstab dann an den nächsten Betrieb seiner Wahl weiter.

Auch einen Kalender hatte Birgit Wohlauf für Kerstin Dümichen und Kita-Leiterin Mandy Werner (v.l.) mitgebracht Quelle: Uwe Klemens

Die insgesamt zwölf aus humorvoll inszenierten Porträtfotos und einem markigen Spruch bestehenden Blätter bildeten schließlich die Vorlage für einen Kalender, der über verschiedene Portale im Internet und in der Dahmer Touristinformation erworben werden konnte. Auch diese Aktion war als Unterstützung gedacht. Jedes auf einem Plakat dargestellte Unternehmen konnte einen Vorschlag machen, welches soziale Projekt in der Region mit dem Erlös des Kalenderverkaufs bedacht werden soll.

Beachtliches Ergebnis

„Dass wir es trotz Corona geschafft haben, 1.800 Euro zusammenzubekommen, finde ich ziemlich beachtlich“, freut sich Birgit Wohlauf über den Anklang. Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Niedergörsdorf, die Lichterfelder „Pusteblume“ und die Werbiger Grundschule waren die ersten, denen sie nun einen Scheck von jeweils 150 Euro überreichte. Die weiteren Empfänger sind Kitas in Heinsdorf und Petkus, die Dorfgemeinschaft Merzdorf, der Wahlsdorfer Reitverein, der Kulturverein Markendorf-Fröhden, das Institut zur Entwicklung des ländlichen Kulturraums in Baruthvsowie das Tierschutz-Netzwerk Jüterbog/ Niedergörsdorf.

Die „Pusteblume“ ist im ehemaligen Lehrlingswohnheim untergebracht und wird nach der Campus-Fertigstellung nach Werbig umziehen. Quelle: Uwe Klemens

Der Vorschlag für die „Pusteblume“ stammt von Friseur-Meisterin Kerstin Dümichen, die vis-a-vis der Kita einen Salon betreibt. „Meine inzwischen schon erwachsenen Zwillinge sind hier zur Kita gegangen und einmal im Jahr kommen die Kinder zu mir, um sich über den Beruf des Friseurs zu informieren“, sagt die 44-Jährige.

Soundbox für Feste und Einschlafgeschichten

Wofür die Spende verwendet wird, brauchte man in der von derzeit 51 Kindern besuchten Einrichtung nicht lange zu überlegen. „Es sollte etwas sein, dass wir auch nach unserem Umzug zum Campus weiternutzen können“, sagt Leiterin Mandy Werner. Die beiden ins Auge gefassten Soundboxen werden bei Faschings- und ähnlichen Feiern oder beim Hören von Hörspielen vor dem Mittagsschlaf schon bald gute Dienste leisten.

„Die Plakat- und Kalenderaktion ist eine tolle Sache und man spürt die Freude, mit der die Idee umgesetzt wurde“, schwärmt Werner. „Nicht nur wegen des guten finanziellen Ergebnisses war es auch für uns eine tolle Erfahrung. Die Begeisterung bei unseren Unterstützern hat uns zu immer neuen Ideen inspiriert und unser Lohn war, dass wir in viele glückliche Gesichter schauen durften“, gibt Wohlauf den Dank zurück.

Von Uwe Klemens