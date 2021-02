Luckenwalde

Vorsicht auf dem Schießplatz in Jüterbog, denn dort wird scharf geschossen! Ein kleines Plakat der Polizeidirektion in Luckenwalde weist darauf hin, dass bis zu 1. Mai 1948 täglich mit scharfer Munition geübt wird und das auch sonntags. Deshalb sei das Betreten verboten.

Ein anderes Plakat fordert die Bevölkerung auf, die verteilten polizeilichen Meldebögen sorgfältig ausgefüllt bis spätestens Ende Juli 1948 abzugeben und zwar dort, wo sie ihre Lebensmittelkarten für den August abholen. „Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß nur derjenige eine Lebensmittelkarte erhält, der auf dem polizeilichen Meldebogen genannt ist“, heißt es dort unter anderem.

Diese und viele weitere Plakate aus dem Kreisarchiv werden derzeit restauriert. Quelle: Landkreis TF

Und wer nach dem Krieg noch immer Angehörige vermisst, soll eine amtliche Suchpostkarte benutzen, die es auf jedem Postamt der sowjetischen Besatzungszone gibt. Darauf verweist ein anderes Plakat, das die 73 Jahre seit 1948 im Kreisarchiv des Landkreises Luckenwalde die Zeit überdauert hat.

Solche Plakate dienten damals der Kommunikation zwischen den Behörden und der Bevölkerung. Neuigkeiten, Nachrichten und amtliche Bekanntmachungen wurden damals nicht nur über Zeitungen vermittelt, sondern auch durch Aushänge an Litfaßsäulen und schwarzen Brettern an öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Gebäuden.

Agitation und Propaganda

Aber auch andere Dinge wurden per Plakat verbreitet wie zum Beispiel Propaganda. Ein geradezu künstlerisch gestaltetes Plakat fordert im selben Jahr die Werktätigen angesichts des Zwei-Jahresplans zu „höchster Einsatzbereitschaft“ auf. Von 1948 stammen auch die Plakate mit der Agitation zur Teilnahme an den 1.-Mai-Kundgebungen, damals noch „für die deutsche Einheit“ und „gegen die Wiedereinführung der Kleinstaaterei durch Monopolisten, Militaristen, Großagrarier und Naziaktivisten“ –unterschrieben von SED, LDP, CDU, FDGB, DFD, FDJ usw.

Auch die Kultur sollte nicht zu kurz kommen. So liegt in den Schubladen des Kreisarchivs auch das Plakat mit der Ankündigung einer Kinovorführung des „russischen Spitzenfilms FRÜHLING“ mit anschließender Aussprache und dem gleichzeitigen Aufruf: „Bürger von Luckenwalde! Zeigt durch Euren Besuch dieser wertvollen Filmveranstaltung Eure Verbundenheit zum russischen Volk.“ – Unterschrieben von der Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion.

Plakate, Urkunden, Dokumente, Akten. Karin Grzegorzewski und ihr Team archivieren im Kreisarchiv Teltow-Fläming in Luckenwalde alles, was später von Interesse sein könnte, für die Ewigkeit. Quelle: Oliver Fischer

„Die Druckerzeugnisse dokumentieren wie kaum eine andere amtliche Überlieferung eindrücklich, wie das politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben in der Region nach dem Zweiten Weltkrieg wieder reaktiviert wurde“, sagt Kreisarchivarin Karin Grzegorzewski. Sie verwaltet diese historischen Quellen und ist sehr stolz darauf, dass dieser Schatz dereinst von einem oder einer Beschäftigten des Archivs als das erkannt wurde, was er ist: ein herausragender Spiegel der gesellschaftlichen Zustände und eine wertvolle Quelle zum Verständnis dieser Zeit. Im ganzen Land Brandenburg sei kein vergleichbarer Bestand archiviert, so Grzegorzewski, was die Sammlung besonders wertvoll mache.

Spezialfirma restauriert fachgerecht

Diese insgesamt 1215 Plakate und amtlichen Bekanntmachungen aus der Zeit von 1948 bis 1961 in der Größe von A5 bis A0 werden jetzt von einer Leipziger Spezialfirma restauriert, indem sie fachgerecht entsäuert, gereinigt, geglättet und repariert und in Schutzmappen verpackt werden. Denn über die Zeit hatten die schlechte Papierqualität und unsachgemäße Lagerungsbedingungen dem Material stark zugesetzt.

KEK-Modellprojekt

Die Restaurierung erfolgt im Rahmen eines KEK-Modellprojekts. Die Koordinierungsstelle für die Erhaltung schriftlichen Kulturguts (KEK) hat 2020 deutschlandweit 40 Modellprojekte aus Archiven und Bibliotheken unterstützt, darunter auch die Sammlung aus dem Kreisarchiv Teltow-Fläming. Für die Erhaltung schriftlichen Kulturguts haben die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und die Kulturstiftung der Länder (KSL) gemeinsam rund 380.000 Euro bereitgestellt. Über 16.600 Euro Förderung darf sich das Kreisarchiv Teltow-Fläming freuen und kann damit die repräsentative Sammlung restaurieren lassen. Die Aushänge sind zum Teil rein typographische, zum Teil aber auch aufwendig und nahezu künstlerisch gestaltete Blätter in den unterschiedlichsten Formaten. „Nicht nur ihr Inhalt der Aushänge“, so Karin Grzegorzewski, „sondern auch ihre Optik dokumentieren den Geist und das Selbstverständnis der Zeit ihrer Entstehung.“

Ausstellung zum Projektabschluss

Zum Projektabschluss ist eine Ausstellung geplant, die über den Wert der einzigartigen Quellen informiert. Dazu gehört dann sicherlich auch die Luckenwalder Polizeimeldung samt Fahndungsaufruf: „Am Donnerstag, 22. Jan. 1948, gegen 20.45 Uhr, wurden von einem Lastzug, der mit Stroh beladen war, von der Dahmer Straße bis zur Molkerei, Berkenbrücker Chaussee zwei Ferkel gestohlen, die sich in einem Sack auf dem offenen Anhänger des Lastzuges befanden. Zwecks Ermittlung der Täter nimmt zweckdienliche Angaben bei vollster Diskretion die Kriminaldienststelle Luckenwalde entgegen. Gute Belohnung wird zugesichert.“

Von Hartmut F. Reck