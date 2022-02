Hohenseefeld

Die Pläne zur Neugestaltung des Parkplatzes am Hohenseefelder Einkaufsmarkt sorgten auf der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung in Niederer Fläming für eine heftige Debatte. Obwohl sich der Bau- und Finanzausschuss erst vor wenigen Wochen nach ausgiebiger Beratung dafür aussprach, die ursprüngliche Planung zu überarbeiten und einen bislang als Stichweg bis zu den Wertstoff-Containern vorgesehenen Weg als zweite Zuwegung zu planen, wurde dieser Vorschlag vom beauftragten Planer nicht eingearbeitet.

Keine Kenntnis von den Wünschen

Weder habe er diese Änderungswünsche gekannt, noch wäre diese Variante so umsetzbar, erläuterte Planer Erik Haase den überraschten und zum Teil sogar empörten Gemeindevertretern. Hätte man ihn zu den genannten Sitzungen eingeladen, wäre es nicht zu diesem Missverständnis gekommen.

Eine zweite Zufahrt, wie vom Ausschuss gewünscht, wäre ein gefährlicher Eingriff in die bisherige Verkehrsregelung in der Hohenseefelder Ortsmitte, die das Straßenverkehrsamt keinesfalls gestatten würde. Dass Radfahrer oder Autos dann quer von einer zur anderen Ausfahrt über den Parkplatz fahren würden, würde ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen.

Dieser Parkplatz neben dem Hohenseefelder Einkaufsmarkt soll umgebaut werden. Quelle: Uwe Klemens

Auch die Frage der Förderfähigkeit des Parkplatz-Umbaus sei durch eine zweite Zufahrt gefährdet, so Haase, da der Parkplatz dann tatsächlich nur ein reiner Parkplatz sein würde, was dem beantragten Förderziel, durch das seitliche Aufstellen von Outdoor-Fitnessgeräten einen Platz mit Aufenthalts-Qualität zu schaffen, entgegen laufe. „Genau dieses Ziel jedoch war die Grundlage für den Förderantrag, der bis Ende März gestellt werden muss“, wenn man noch in diesem Jahr mit dem Umbau beginnen wolle.

Hohenseefeld rennt die Zeit davon

Um das Problem vor der endgültigen Beschlussfassung erneut im Ausschuss zu beraten, wie von Uwe Gottwald (Pro Niederer Fläming) vorgeschlagen, reicht deshalb die Zeit nicht mehr. Nach einer kurzfristigen Beratung zog die Gottwalds Fraktion ihren Beschluss zurück. „Aber wir fühlen uns alle unter Druck gesetzt und werden ein solches Vorgehen nicht noch einmal tolerieren“, so Gottwald. Warum der Planer von den Vorstellungen der Ausschussmitglieder nichts wusste, wurde nicht ausdiskutiert.

Die nun beschlossene Planung ist im wesentlichen dieselbe, die Haase bereits im vergangenen Jahr vorgelegt hat. Der Stellplatz für die Lieferfahrzeuge des Marktes wird vergrößert und der Standort für die Wertstoff-Container von der Rückseite des Parkplatzes daneben platziert.

Die nächste Etappe des Projektes ist nun die Ausschreibung mit dem Ziel, den Umbau noch in diesem Jahr über die Bühne zu bekommen. Nach der Fertigstellung des Platzes könne man immer noch überlegen, ob man einen zusätzlichen Fußweg vom Parkplatz direkt bis zur Kita anlegt, um die dortige Parkplatz-Situation zu entschärfen.

Von Uwe Klemens