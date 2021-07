Luckenwalde

Denkmalschutz oder Wirtschaftsförderung, Naturschutz oder Tourismusmagnet, Windenergie oder Brache: Das Land Brandenburg soll endlich sagen, wie die Zukunft auf dem ehemaligen Militärareal Kummersdorf/Sperenberg aussehen wird. Das fordert Teltow-Flämings Kreistag. Die Politiker erwarten vom Land als Eigentümer der Fläche eine Gesamtkonzeption.

Am Schumkasee auf dem ehemaligen Militärgebiet Kummersdorf-Gut, zu sehen sind die Reste einer Brücke einer Teststrecke der Eisenbahnpioniere; hier bei einer Führung des Fördervereins Museum Kummersdorf Quelle: Jutta Abromeit

„Inzwischen ist die Liegenschaft nicht mehr Teil des Koalitionsvertrags“, erklärt Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke). Deshalb gibt der Kreis nun eine klare Handlungsaufforderung nach Potsdam. In dem Beschluss fordert Teltow-Fläming sowohl einen Denkmalschutz-Managementplan für das gesamte Areal als auch die Aktualisierung der naturschutzfachlichen Zielkonzeption sowie eine klare Aussage vom Land über die sich daraus ergebenden baulichen und wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Wie die Zukunft für Kummersdorf/Sperenberg konkret aussehen soll, wissen allerdings auch die Politiker im Kreistag noch nicht. Eine einhellige Meinung gibt es hier genauso wenig wie auf Landesebene. „Ohne konkrete Vorstellungen wird uns dieser Beschluss nicht weiterbringen“, mahnt Helmut Barthel (SPD) an. „Wir als Landkreis sollten besser formulieren, was wir auf der Fläche wollen. Denn diese Frage wird mit Sicherheit kommen.“

Wie uneins sich die Politiker in Teltow-Fläming bei dem Thema noch sind, zeigt die gegenteilige Meinung von Barthels eigenem Parteikollegen Detlev von der Heide. „Der Schritt, was wirklich auf dem Gelände geht, muss ganz zum Schluss kommen“, sagt er.

Eigentümer in der Pflicht

Andere Argumente hat auch Rüdiger Prasse (Die Partei): „So eine Studie kann nur der Eigentümer erstellen“, erklärt er. Auch Stefan Edler von der AfD sieht das ähnlich. „Wir kommen nicht umhin, demjenigen die Aufgabe zuzuweisen, dem die Liegenschaft gehört“, sagt er, „und das ist nun mal das Land.“ Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Gerhard Kalinka, will zunächst abwarten, was nun aus Potsdam kommt. „Wenn das Land gesagt hat, was rechtlich in welchem Maße möglich ist, können wir uns politisch einigen, was wir wollen“, erklärt er.

Touristen kamen bisher nur in kleineren Gruppen, um sich das Areal anzusehen. Quelle: Jutta Abromeit

An Ideen mangelt es immerhin nicht. Schon seit Jahren arbeitet eine AG am Projekt MEKS für ein modernes Hybridkraftwerk auf dem alten Flugplatz Sperenberg. Es soll Stromgewinnung aus Wind und Sonne mit der Wasserstoffgewinnung zur Speicherung und Netzeinspeisung für Strom und Gas verbinden.

Einige Politiker im Landkreis wünschen sich hingegen eine Art naturnahen Erlebnispark mit Solarflächen am Rand. Andere wiederum warnen davor, die Geschichte des Areals zu verniedlichen – immerhin wurden in Kummersdorf einige der gefährlichsten Kriegswaffen aller Zeiten entwickelt. Daher gibt es auch den Wunsch, das Gebiet auf die Liste der Unesco-Welterbe zu setzen.

Zweites Peenemünde in Teltow-Fläming?

Dass man mit einer Art zweitem Peenemünde zumindest viele Touristen anlocken könnte, ist wenig umstritten. Das historisch-technische Museum in der ganz ähnlichen ehemaligen Versuchsanstalt an der Ostsee besuchen jedes Jahr rund 160.000 Menschen. Das sind in etwa genauso viele wie es Einwohner in Teltow-Fläming gibt. Und auch wirtschaftlich ist einiges denkbar auf dem Gebiet, denn Gewerbe- aber auch Wohnflächen sind in der Umgebung vom Großflughafen Schönefeld schon lange Mangelware.

Von Victoria Barnack