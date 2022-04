Polizei Teltow-Fläming: Einbrüche, Unfälle und ein Brand am Wochenende

Dahme

Vier Personen haben am Samstag mit einem Hammer die Eingangstür einer geschlossenen Totaltankstelle in Dahme eingeschlagen. Nachdem sie im Inneren waren, füllten sie einen Sack mit Tabakwaren. Danach flüchteten sie mit einem grauen VW Passat. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren zuvor im Stadtgebiet entwendet worden. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos.

Am Samstagvormittag brannte ein Einfamilienhaus in der Ludwigsfelder Rheinstraße. Eine 79-jährige Bewohnerin wollte kochen. In der Folge brannte der gesamte obere Bereich des Hauses aus. Die Bewohnerin kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Sie befand sich zur Zeit des Brandes alleine im Haus.

Ein 60-jähriger Radfahrer hatte am Samstag unvermittelt in Waldstadt die Straße gequert und 32-jähriger Autofahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Radfahrer stürzte dennoch, er war mit 1,39 Promille betrunken. Er erlitt eine Kopfplatzwunde.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine unbekannte Person ist in der Nacht zu Samstag in ein Wohnhaus in Baruth eingestiegen. Die im Haus schlafende 86-jährige Bewohnerin wurde durch Geräusche geweckt. Der Täter entkam vor Eintreffen der Polizei. Er war durch ein Fenster ins Haus gelangt.

Von MAZonline