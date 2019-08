Die Polizei sucht seit Dienstagmittag einen 72-jährigen Mann, der gegen 11.30 Uhr aus der Fachklinik in der Buchholzer Straße in Teupitz verschwunden ist. Der Vermisste wurde mit schweren Kopfverletzungen in die Klinik eingeliefert und verließ diese eigenständig, ohne das Einverständnis der Ärzte.