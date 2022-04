Luckenwalde

In der Nacht von Samstag zu Ostersonntag sind drei Männer in einen Handyshop in der Breiten Straße in Luckenwalde eingebrochen. Sie schlugen und traten die Tür ein und trugen kurz darauf ihre Beute in einem großen Sack zu ihrem Auto.

Dank Zeugenaussagen konnte die Polizei wenig später den Wagen bei Ludwigsfelde stoppen. Darin fanden sie einen Erwachsenen und drei Jugendliche vor sowie die erbeuteten Mobiltelefone. Alle Personen wurden festgenommen und am Sonntag wieder entlassen.

Radeland: Motocross-Fahrer begeht Fahrerflucht

Ein 21-Jähriger hat am Sonntagnachmittag mit seiner Motocross-Maschine einen Unfall in Radeland verursacht. Beim Queren der Straße kollidierte er mit einem Mercedes, die Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Motocross-Fahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle und wurde später unter Schock und mit Verletzungen zu Hause vorgefunden. Es stellte sich heraus, dass er weder einen Führerschein besitzt, noch seine Maschine angemeldet hatte.

Von MAZonline