Corona-Konjunkturpaket kommt in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming gut an

Das Konjunkturpaket der Bundesregierung kommt in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming überwiegend gut an. 130 Milliarden Euro will die große Koalition in die Hand nehmen, um die Folgen der Corona-Pandemie in Deutschland abzufedern. Neben Entlastungen für Bürger und Unternehmen, etwa durch eine vorübergehende Absenkung der Mehrwertsteuer und der EEG-Umlage soll es Hilfen für Wirtschaft, Kommunen und Familien geben sowie Anreize für Forschung und Innovation.

Landräte: „Heilfroh“ über Einigung im Bund

Dahme-Spreewalds Landrat Stepahn Loge ( SPD) zeigte sich am Donnerstag erleichtert über den Beschluss des Konjunkturpaketes: „Ich bin heilfroh, dass es es zu einer Einigung gekommen ist.“ Insbesondere der Ausgleich der Gewerbesteuerverluste der Kommunen sei ein wichtiges Signal, sagt Loge. „Es ist gut zu wissen, dass wir und unsere Kommunen nicht allein gelassen werden.“

Auch Kirsten Gurske (Linke), Vize-Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming, begrüßt die Einigung im Bund: „Ich freue mich, dass es ein breit gefächertes Paket geworden ist, von dem viele Menschen profitieren können.“ Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien in ihrem Landkreis deutlich spürbar.

In den vergangenen zwei Monaten habe es insgesamt 4300 Anträge auf Soforthilfe in Teltow-Fläming gegeben, erklärt Gurske. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Mai auf 5,3 Prozent. Das sind 0,3 Prozent mehr als im April und ein Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Vor der Corona-Krise habe es eine gute wirtschaftliche Ausgangslage gegeben, sagt sie. „Ich hoffe, dass das Konjunkturpaket dazu beiträgt, dass sich die Wirtschaft schnell wieder erholt.“

Kommunen: Erstattung der Steuerausfälle

Weil in der Corona-Krise die Gewerbesteuereinnahmen rückläufig sind, drohen vielen Gemeinden hohe Steuerausfälle. Bund und Länder wollen den Kommunen in den beiden Jahren 2020 und 2021 die Ausfälle gemeinsam ersetzen. Allein der Bund soll bis zu sechs Milliarden Euro übernehmen.

„Das ist ein positives Signal. Die Kommunen konnten sich mit ihrer Forderung nach einer Erstattung der Gewerbesteuerausfälle durchsetzen“, sagt der Vorsitzende der Kreisarbeitsgemeinschaft der Hauptverwaltungsbeamten Dahme-Spreewald und Bürgermeister von Zeuthen, Sven Herzberger (parteilos). Jetzt komme es darauf an, dass die Beschlüsse möglichst bald umgesetzt werden, so Herzberger. „Wir spüren die Steuereausfälle seit Mai, jetzt beginnt es weh zu tun.“

Unternehmen: Niedrigere Mehrwertsteuer und Staatshilfen

Um die Nachfrage wieder anzukurbeln, werden für ein halbes Jahr die Mehrwertsteuersätze gesenkt. Außerdem sinkt die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom-Anlagen ab 2021.

Gerhard Janßen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Dahme-Spreewald lobt die schnelle und kompetente Arbeit der Bundesregierung: „Ich finde, dass die Bundesregierung diese Krise bislang mustergültig bewältigt hat.“ Das Corona-Konjunkturpaket sei ein gutes Beispiel dafür. Die vorübergehende Absenkung der Mehrwertsteuer sei ein geeignetes Mittel, um Investitionsanreize für Unternehmen zu schaffen.

IHK-Präsident sieht Nachbesserungsbedarf

Der Präsident der IHK Potsdam, Peter Heydenbuth, begrüßt die Maßnahmen des Konjunkturprogramms ebenfalls, sieht aber auch Nachbesserungsbedarf. Für besonders schwer betroffene Branchen wie das Veranstaltungsgewerbe werden weitere Unterstützungen notwendig sein, so Heydenbuth.

Es sei richtig, dass Deutschland bei Zukunftsthemen wie Quantentechnologie und 5G sowie 6G künftig zur Weltspitze gehören wolle, sagt der IHK-Präsident, „in der Realität - insbesondere in ländlichen Regionen - sehen wir ernüchternde Versorgungsmängel“. Das Land Brandenburg solle deshalb in dem Bereich noch aktiver zu werden. „Die Digitalisierung der Behörden muss viel schneller vorangehen und die erhöhten Mittel aus dem Digitalpakt Schule abgerufen und umgesetzt werden“, so Heydenbuth.

Familien brauchen mehr als Einmalzahlungen

Auch für Familien soll es mehr Geld geben. Geplant ist ein einmaliger Kinderbonus von 300 Euro pro Kind für jedes kindergeldberechtigte Kind. Der Bonus muss versteuert werden, er wird jedoch nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Außerdem soll der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende zwei Jahre lang von derzeit 1908 Euro auf 4000 Euro für die Jahre 2020 und 2021 angehoben werden. So soll der erhöhte Betreuungsaufwand insbesondere von Alleinerziehenden in der Corona-Pandemie Rechnung getragen werden.

Kritik von Shia

Das ist zu wenig, findet Birgit Uhlworm, Geschäftsführerin des Vereins Selbsthilfegruppen Alleinerziehender (Shia) in Königs Wusterhausen: „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Familien haben in den vergangenen Wochen eine Leistung erbracht, die bislang in der Corona-Krise überhaupt nicht gewertschätzt wurde.“

Familien bräuchten jetzt mehr als eine Einmalzahlung, so Uhlworm. Insbesondere Familien, die Arbeitslosengeld II beziehen würden, bräuchten mehr Unterstützung. „Wir fordern seit langem, dass die Regelsätze für Kinder angehoben werden.“ Es müsse jetzt vor allem in die Infrastruktur der Kinderbetreuung und in Kinderfreizeiteinrichtungen investiert werden.

