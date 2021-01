Königs Wusterhausen

Mittwoch und Donnerstag sind die Spitzentage. Dann stellt Ingo Spang die meisten Pakete zu. „Ich glaube, sonntags sitzen viele zu Hause und überlegen, was sie brauchen“, sagt er. Am Wochenende bestellt, braucht es schließlich ein paar Tage, bis die Ware verpackt und zugeordnet ist. Um dann von Ingo Spang ausgeliefert zu werden. An den Spitzentagen liefern er und seine Kollegen mehr als 5000 Pakete aus, sagt er.

Der 40-Jährige ist Brief- und Paketzusteller bei der Deutschen Post. Sein Tag beginnt früh mit einem Blick auf seinen Tisch im Zustellstützpunkt Mittenwalde, erzählt er. Dort verschafft er sich noch vor 8 Uhr eine Übersicht. Was für Sendungen stehen an, welche Orte werden angesteuert? Je nach Auftrag geht es dann los: Nach Mittenwalde und Zeuthen, nach Wildau und Bestensee, nach Zeesen. Ingo Spang ist ein „Springer“ wie er sagt, er hat als keinen festen Zustellbereich, sondern wechselt zwischen den Orten rund um Mittenwalde.

Paket-Boom durch Coronakrise

Und derzeit hat er gut zu tun: Die Coronakrise hat zu einem regelrechten Paket-Boom geführt. Wenn die große Welt auf die eigenen vier Wände zusammenschrumpft, kommen die Anschaffungen eben per Post. Ob Bücher, Elektronik oder Deko: Wer zu Hause bleibt, lässt sich die Ware nun auch vermehrt nach Hause liefern.

Das bestätigt Anke Blenn, Pressesprecherin der Deutschen Post. Bereits in den vergangenen Jahren habe der Online-Handel zugenommen, sagt sie. Die Corona-Krise habe den Trend noch weiter verstärkt. Höhepunkte seien dabei die Tage rund um Ostern und Weihnachten gewesen. „In dieser Weihnachtssaison wurden die höchsten Paketmengen in der Geschichte der Deutschen Post befördert“ , sagt sie. Das Unternehmen reagierte – und stellte allein in Mittenwalde 16 neue Mitarbeiter ein. Derzeit arbeiten dort etwa 100 Postzusteller.

Denn auch nach wie vor wird bestellt, geschickt und geliefert, was das Zeug hält: Im Januar 2021 hatten die Zusteller in Berlin und Brandenburg 40 Prozent mehr Pakete auszuliefern als im Vorjahresmonat, erklärt Blenn.

Eigenständiges Arbeiten bei der Post

Ingo Spang scheint die zusätzliche Belastung wenig auszumachen. „Die Arbeit ist mehr geworden“, sagt er ruhig. „Aber man darf sich eben nicht stressen lassen.“ Spang wirkt wie jemand, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt. Und wie einer, der seinen Beruf wirklich gerne macht. „Ich mag die Freiheit und das eigenständige Arbeiten“, sagt er. „Ich kann mir meine Zeit selbst einteilen.“

Zur Runde von Paket- und Briefzusteller Ingo Spang gehört auch das Nachsehen in den Packstationen der Umgebung. Quelle: Johanna Apel

Das war nicht immer so: Der gebürtige Berliner war jahrelang in der Hotelbranche tätig, lebte in Irland und Bayern, wechselte später zur Gastronomie. Doch die ständigen Schichten, das „minutiöse“ Planen der Abläufe, wie er es nennt, setzten ihm zu. Vor zehn Jahren dann der Wechsel: Spang heuerte bei der Post an, anfangs nur probeweise. „Doch dann hat es mir so gut gefallen, dass ich bleiben wollte.“ Mittlerweile lebt er mit seiner Familie in Zossen.

Post für Heimwerker und Gartenfreunde

Gerade zu Beginn der Pandemie habe die Kauflust der Heimwerker und Gartenfreunde kuriose Blüten getrieben, erinnert er sich. „Da wurden Tische und Stühle bestehlt, manchmal sogar Zement und Steine“, sagt Spang. Und zu seiner Arbeit gehören nicht nur leichte Päckchen – teilweise müssen seine Kollegen und er große und schwere Pakete stemmen. Die Grenze liegt bei 31,5 Kilo. Für alles, was drüber ist, seien dann Spediteure zuständig.

Wenn Ingo Spang losfährt, steuert er nicht nur die Häuser der Umgebung an. Regelmäßig schaut er auch in die Packstationen in der Region, um Retouren einzusammeln. Durch sein Scan-Gerät behält er dabei den Überblick – und weiß, welche Schritte als nächstes anstehen.

Im Zuge der Corona-Pandemie habe sich für ihn einiges geändert, sagt er – nicht nur das Paketaufkommen. Zum einen, weil er bei der Arbeit Maske trägt und aufpassen muss, den Kollegen im Zustellstützpunkt nicht zu nahe zu kommen. Schließlich sind sie es, die dafür sorgen, dass viele Menschen nach wie vor Post erhalten – auch in Pandemie-Zeiten.

Paketzusteller sind sehr vorsichtig

Und zum anderen, weil Spang und seine Kollegen nun mit großer Vorsicht arbeiten müssen. Um sich und die Paketabnehmer zu schützen, setzt die Post unter anderem auf die sogenannte Quarantänezustellung: Bei dem Vorgang legt Spang die Pakete beispielsweise am Zaun ab und protokolliert aus sicherer Entfernung die Abgabe. Doch auch ohne Quarantäne sei es möglich, einen vorher festgelegten Ort für das Paket auszumachen, erzählt er. Ob Garage oder Gartenhäuschen: Meist funktioniere das auch ganz gut. Doch auch da habe er schon so einiges erlebt – etwa wenn er gebeten wurde, das Paket einfach vor ein großes Mehrfamilienhaus zu legen. „Ich habe es dann doch lieber beim Nachbarn abgegeben“, sagt er. Ärgerlich sei es für ihn aber, wenn die Adresse zu unleserlich geschrieben ist. Oder nicht klar ist, welche Hausnummer eigentlich gemeint ist.

Doch alles in allem klappe die Zustellung auch weiterhin gut, sagt er. Natürlich falle der gelegentliche Plausch nun weg. Die Pandemie haben eben alle unerwartet getroffen – und es brauchte Zeit, bis man sich an den Corona-Modus gewöhnte. Doch Spang ist optimistisch, dass auch wieder einfachere Zeiten kommen. „Es wird eine Besserung geben“, sagt er. „Wenn wir alle zusammenhalten und dann hoffentlich bald zur Normalität zurückkehren.“

