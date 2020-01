Ex-Bürgermeister und Häftling malte Kreuzweg-Bilder für Kirche Premnitz

Ludwigsfelde

Heinrich Scholl, der wegen des Mordes an seiner Frau verurteilte Ex-Bürgermeister von Ludwigsfelde, hat in der Haft Ölbilder gemalt, die in der katholischen Kirche in Premnitz zu sehen sind. Das ist ein Lebenszeichen des Mannes, der seit dem 25. Januar 2012 in Haft ist. Obwohl er spätestens mit der Verwerfung seiner Revision vor dem Bundesgerichtshof im Jahr 2014 nicht mehr öffentlich in Erscheinung trat und auch mit der Presse nicht redet, beschäftigt er zumindest die Ludwigsfelder nach wie vor. So machte zuletzt das Gerücht die Runde, dass Scholl die Haftanstalt in Brandenburg/Havel verlassen habe, dass er womöglich Freigänger sei und in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Berlin-Moabit verlegt wurde. Nichts davon ist wahr. Auf eine entsprechende MAZ-Nachfrage erklärt Petra Wellnitz, Leiterin der JVA Brandenburg/Havel: „In der von Ihnen benannten Vollstreckungsangelegenheit sind keine Veränderungen eingetreten.“

Scholl malt Kreuzweg-Bilder

Das Gerücht entstand wohl mit der Ausstellung von Scholls Bildern in Premnitz. So erklärt es sich jedenfalls Johannes Drews. Der 72-Jährige war Gefängnis-Seelsorger und besucht Häftlinge auch jetzt als Rentner noch. Einer von ihnen ist Heinrich Scholl. Drews erzählt, dass die katholische Kirchengemeinde St. Marien in Premnitz Druckvorlagen von Kreuzweg-Bildern des Pfarrers und Malers Sieger Köder hatte. Diese Bilder wollte sie gern als farbige Öl-Kopien für den Kirchenraum haben. Davon habe er Scholl erzählt, so Drews. Und der machte sich an die Arbeit. Deshalb verließ Scholl tatsächlich das Gefängnis, für einen Tag. „Bei der Einweihung des Kreuzweges durfte er in Begleitung zweier Beamter dabei sein“, berichtet Drews.

Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke und Kriminalpsychologin Lydia Benecke bei der Lesung der Brunnen-Buchhandlung Ludwigsfelde in der Aula der Gottlieb-Daimler-Oberschule zu ihrem jüngsten Buch "Aus der Dunkelkammer des Bösen". An der Wand Bilder der gesamten medialen Berichterstattung zum Mordfall Scholl. Quelle: Jutta Abromeit

DNA-Spuren Scholls an zwei Schnürsenkeln

Das war das erste Mal seit Scholls Verhaftung am 25. Januar 2012. Am 29. Dezember 2011 hatte er seine Frau, die 67-jährige Betreiberin eines Kosmetik-Salons, als vermisst gemeldet. Am nächsten Tag wurde sie tot in einem Waldstück bei Siethen gefunden, erdrosselt mit einem Schnürsenkel. Neben ihr, auf dieselbe Weise umgebracht, lag ihr Cockerspaniel Ursus. Die Verhandlung am Landgericht Potsdam endete 2013 mit der Verurteilung Scholls. In einem monatelangen Indizienprozess hörte das Gericht rund 100 Zeugen und Sachverständige. Dabei gab es viele Widersprüche und bis zum Schluss keine Belastungszeugen. Scholl hatte für die Tatzeit jedoch kein Alibi. Und am Tatort fanden sich seine DNA-Spuren an zwei Schnürsenkeln, die als Drosselwerkzeuge gedient hatten. Motiv für den Mord waren aus Sicht des Gerichts die jahrelangen Eheprobleme der Scholls. Die Revision gegen dieses Urteil verwarf der Bundesgerichtshof 2014.

Scholl erklärte stets, er sei unschuldig, er habe seine Frau, mit der er 47 Jahre verheiratet war, nicht getötet. Bis heute schreiben Ludwigsfelder ihm, manche besuchen ihn in der Haft; und bis heute glauben manche nicht, dass er die Tat beging.

Ehemaliger Bürgermeister wird 77 Jahre alt

Pfarrer Drews erzählt, Heinrich Scholl gestalte seinen Vollzugsalltag den Umständen entsprechend. Er befasse sich mit Töpfern und Malen, letzteres habe er ja früher schon gemacht. Und der Seelsorger a. D. sagt nach seinen Begegnungen mit dem Ludwigsfelder: „Seine große Hoffnung ist, die Haft zu überleben und noch einmal rauszukommen.“ Auch Drews wünscht ihm das. Scholl war zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das heißt in Deutschland, Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeit; nach frühestens 15 Jahren Haft kann die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Am heutigen Donnerstag erlebt Heinrich Scholl seinen neunten Geburtstag hinter Gittern, er wird 77 Jahre alt.

Von Jutta Abromeit