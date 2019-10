Gleich drei Unfälle nach Wildwechseln gab es laut Information der Polizei am Dienstag in Teltow-Fläming. Erst lief ein Reh in Dabendorf in ein Auto und verendete, später prallten in Neuhof erneut ein Pkw und ein Reh zusammen. Am Kummersdorf-Gut kollidierte ein Pkw mit einem Wildschwein.