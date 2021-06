Teltow-Fläming

Die Gemeinde der Fußballgucker ist bekanntermaßen riesig, doch beim Miterleben des Achtelfinales England gegen Deutschland müssen sie – zumindest in unserer Region – trotzdem zum größten Teil allein oder im Freundeskreis vor dem Fernseher hocken. Im Gegensatz zur Weltmeisterschaft 2018, wo die Spiele praktisch an jeder Ecke auf einer Leinwand zu sehen waren, sind die Gastronomen bei der EM in diesem Jahr weniger mutig.

Eine telefonische Abfrage aller potenziellen Anbieter ergab, dass es im Jüterboger Raum mit der Gaststätte „Lodderleben“ am Markt einen einzigen Gastronomen gibt, bei dem das bei Fußball-Fans als Prestige-Begegnung geltende Match beider Fußball-Nationen live übertragen wird.

„Wenn voll ist, ist voll“

„Wenn voll ist, ist voll“, sagt „Lodderleben“-Geschäftsführer Frank Scharmann. Da das Haus keine Terrasse hat, wird es das Spiel nur drinnen zu sehen geben, was die Zahl der zuschauenden Gäste wegen der geltenden Abstandsregel von 1,50 Meter beschränkt. Zutritt hat nur, wer einen gültigen Coronatest vorweisen kann.

Die Gründe, warum so viele Gastronomen den Aufwand und das geschäftliche Risiko scheuen, sind unterschiedlich. Hauptsächlich aber eine Folge der Coronakrise. „Wir haben als Folge der Pandemie und damit verbundenen Mitarbeiter-Schwunds unsere Schließtage nun von Montag bis Mittwoch ausgedehnt und können wegen eines solchen Ereignisses davon keine Ausnahme machen“, schildert „Fuchsbau-Wirt“ Marcel Krüger.

Der Beamer bleibt vorsichtshalber aus

Die Angst, dass der Andrang zu groß werden würde und die Einhaltung der Coronaregeln dann nicht zu kontrollieren sei, hat auch „Bergschlösschen“-Wirt Bruno Meier dazu gebracht, Nein zum Public-Viewing zu sagen. „Bevor ich Ärger mit den Behörden kriege, lasse ich es lieber“, so Meier, dessen Haus in der Vergangenheit bei ähnlichen Ereignissen immer eine sichere Adresse war.

Auch im benachbarten Luckenwalde herrscht bei den Gastronomen anscheinend dieselbe Unsicherheit. In Fan-Kreisen kursiert zwar das Gerücht, dass im Waldidyll Elsthal Public-Viewing geben soll, doch auf dessen Webseite findet sich darauf kein Hinweis und telefonisch war am Montag dort niemand zu erreichen. Auch in den Biergarten des „Eichenkranzes“ in Kolzenburg, des Erlebnishofes in Werder und der „Alten Försterei“ bleibt der Beamer aus. „Vor ein paar Jahren hatten wir es mit Public Viewing mal probiert, aber der Rattenschwanz an Forderungen seitens der Gema war riesig, so dass wir es nicht noch einmal probieren“, schildert dessen Geschäftsführer „Ernst-Georg Ewald.

Etwas bessere Karten haben Fußball-Fans in Speckgürtel-Nähe. Das Waldstübchen Waldblick in Mahlow-Waldblick öffnet am Dienstag aufgrund der Hitze zwar erst um 15 Uhr. „Aber um 18 putzen wir England“, kündigt Gastwirt Peter Reichl an. Wer live dabei sein möchte, muss sich vorab telefonisch unter 03379/58 26 61 anmelden.

Früh da sein, sichert die (besten) Plätze

Das Rangsdorfer Lido öffnet um 16 Uhr mit After-Work-Bier und Bratwurst. Die Fernsehübertragung auf einem Großbildschirm beginnt gegen 17.30 Uhr. Die Empfehlung des Hauses: Früh da sein, denn das Telefon steht mit Anfragen zum Public Viewing nicht still.

In der Rangsdorfer Kulturscheune können die Spiele der Europameisterschaft mit deutscher Beteiligung live auf großer Leinwand mitverfolgt werden. Der Eintritt ist frei, aber um Voranmeldung wird gebeten.

Auch Kosta Kleftakis vom „Zapfwerk“ in Großbeeren will zu allen Spiele der EM Leinwand oder Fernseher aufstellen, je nach dem, welcher Veranstaltungsraum gerade zur Verfügung steht.

„Klar sind auch wir dabei“, sagt Wirt Matthias Stopler in der Dahmer „Sportwelt“, wo es nach dem Spiel England – Deutschland später auch die Begegnung zwischen Schweden und der Ukraine zu sehen gibt. Sollten genug Gäste kommen und Deutschland weiter im Spiel bleiben, will Stopler auch bei den spätere Spielen der deutschen Mannschaft den Beamer einschalten.

Von Lisa Neugebauer, Udo Böhlefeld und Uwe Klemens