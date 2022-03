Baruth

Ein Hilfskonvoi aus Baruth für Menschen in der Ukraine startete am Freitagfrüh am Rathaus der Stadt. Vor den Feuerwehr-Toren standen fünf Fahrzeuge, alle beklebt mit einem großen Schild, das sie als Hilfsgüter Transportierende deutlich erkennbar macht. Die Fahrer und Beifahrer kommen aus der Stadtverwaltung, von der Feuerwehr, vom Wasserverband oder sind Bürger der Stadt, die helfen wollen. Auch drei der Fahrzeuge sollen übrigens in der Ukraine bleiben.

Baruther Bürgermeister sagt per Video danke

Viele Baruther hatten Hygieneartikel oder Babywindeln, Medikamente oder Lebensmittel, Matratzen oder Kinderbetten gespendet und gesammelt. In die Fahrzeuge verstaut wurden die Hilfsgüter am Tag vor dem Start. All den Helfern dankte Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) in einem kleinen MAZ-Video für ihr Mitfühlen und Zupacken.

Nun sind die Fahrzeuge unterwegs nach Ternopil, einer ukrainischen Stadt im Grenzgebiet zu Polen, zu der die Urstromtaler seit Jahren gute Kontakte pflegen. Eine Mail vom dortigen Bürgermeister mit der Bitte um humanitäre Hilfe an die Stadt Baruth war Auslöser der Baruther Aktion. Ilk wandte sich daraufhin an Stadtverordnete, Rathaus-Mitarbeiter und Freunde.

Die Helfer vor der Feuerwehr Baruth am frühen Freitagmorgen kurz vor der Abfahrt nach Ternopil, einer Stadt im Grenzgebiet zu Polen, zu der die brandenburgische Kommune im Urstromtal seit Jahren freundschaftliche Kontakte pflegt. Quelle: Jutta Abromeit

In seinem Brief teilt er mit, dass die Stadt zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam ein zentrales Spendenkonto eingerichtet hat – Iban DE72 1605 0000 3638 0200 52, Verwendungszweck Spende Ukraine. Und der Verwaltungschef versichert, „dass das Geld unmittelbar für humanitäre Zwecke zur Hilfe der betroffenen Menschen in und aus der Ukraine verwendet wird“.

Beim Start am Freitagfrüh hoffte Bürgermeister Ilk, „dass wir abends vor 21 Uhr an der Grenze zur Ukraine sind, denn danach lassen die Polen die Nacht über niemanden mehr durch. Und Hotelplätze gibt es dort momentan nirgends.“ Mittags schrieb der Rathauschef per SMS, man stehe in Polen kurz vor Breslau im Stau.

Mit solchen Aufklebern versehen, starteten Fahrzeuge des Ukraine-Hilfskonvois aus Baruth/Mark am Freitag Quelle: Jutta Abromeit

Da waren ihnen andere Fahrzeuge aus Baruth bereits wieder entgegen gekommen: Ilk erklärte, es gebe in Ternopil einen guten Freund, der mit seiner Frau und zwei Kindern „mindestens vorübergehend nach Baruth kommt“. Jetzt kam dieser Freund von einer Tour zurück. Wie es für diese Familie später mal weitergehe, das hänge von den weiteren Ereignissen ab.

