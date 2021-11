Jüterbog/Ludwigsfelde

Pendler zwischen Jüterbog, Ludwigsfelde und Berlin müssen sich weiterhin in Geduld üben. Die Züge der Regionalbahnline RE4 der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg), die normalerweise zwischen Jüterbog oder Ludwigsfelde und dem Berliner Südkreuz verkehren, fallen weiterhin komplett aus.

Seit rund einer Woche müssen die Pendler zwischen Jüterbog, Ludwigsfelde und dem Berliner Südkreuz auf die Züge der Deutschen Bahn warten. Der RE3 fährt rund 30 Minuten zeitversetzt und hält wegen der Störung auf der Linie RE4 auch an kleineren Bahnhöfen wie Ludwigsfelde-Birkengrund, Großbeeren und Teltow. Dadurch kommt es auch auf den Zügen der Deutschen Bahn immer wieder zu Verspätungen.

Motorausfall bei drei von 16 Zügen der Odeg

Wie die Odeg auf Anfrage mitteilt, hält die Störung der Odeg-Züge an. Von insgesamt 16 Fahrzeugen fallen drei Zugmaschinen mittlerweile aus. Ursprünglich war die Odeg-Geschäftsführung davon ausgegangen, Ende dieser Woche wenigstens teilweise den Zugverkehr wieder aufnehmen zu können. Wie Peter Cornelius vom Fahrgastverband Pro Bahn berichtete, habe es an den drei Zügen ähnliche bis identische Probleme mit den Motoren gegeben. „Während der Fahrt fallen drei von vier Motoren aus“, sagte Cornelius.

Ob es sich bei den Problemen um altersbedingte Materialüberlastungen handelt oder ob ein Systemfehler vorliegt, war am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen. Die Odeg teilte auf Anfrage mit, dass man weiter nach den Fehlerquellen suche und an der Reparatur der Züge arbeite. Für Montag oder Dienstag nächster Woche erhofft sich die Odeg einen neuen Kenntnisstand, von dem aus man konkreter sagen könne, wann die Züge wieder einsatzbereit sind.

Insgesamt fehlen fünf von 16 Zügen

Insgesamt fehlen der Odeg mittlerweile fünf von 16 Doppelstockzügen, berichtete die Berliner Morgenpost. Neben den drei aus dem Verkehr gezogenen Zügen mit dem Motorfehler ist ein Doppelstockfahrzeug bei einer Kollision mit einem Güterzug schwer beschädigt worden. Ein weiterer Zug wird für das Netz Elbe-Spree umgebaut.

Bis die drei Züge wieder einsatzbereit sind, bedient die Odeg nur den Streckenabschnitt zwischen Rathenow und dem Berliner Hauptbahnhof oder Berlin Südkreuz.

Von Udo Böhlefeld