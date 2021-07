Radweg in Großbeeren: Fehlende Beschilderung sorgt für Unmut

Großbeeren

Der Radweg entlang der Großbeerener Ortsdurchfahrt sorgt derzeit für Verwirrung in der Gemeinde. Mit roten Pflastersteinen hebt er sich vom grau gepflasterten Gehweg ab, zieht sich entlang der Berliner und der Genshagener Straße. Radfahrer nutzen den Fahrradweg seit Jahren – doch plötzlich kommt bei vielen Unsicherheit auf: Dürfen sie das überhaupt?

Der Grund für die Verunsicherung liegt schon einige Monate zurück. Im April veröffentlichte Revierpolizist Jens Maßow einen Artikel im Journal der Gemeinde, in dem er einige Radfahrregeln erläutert. Dabei geht er auch auf den Fahrradweg in der Berliner Straße ein. Wegen fehlender Beschilderung, so der Polizist, dürften Radfahrer auf einem Großteil der Strecke nicht mehr den rot gepflasterten Weg nutzen, sondern müssten auf der Straße fahren.

Schilder wurden abgenommen

Aufgrund des Textes werden der Verein „Bürgertisch für lebendige Demokratie in Großbeeren“ und der Seniorenbeirat auf das Thema aufmerksam. Annett Gatzky, Vorsitzende des Bürgertisches, erinnert sich, dass die Radwege der Ortsdurchfahrt beim Ausbau der Straße vor mehr als 25 Jahren noch mit entsprechenden Verkehrsschildern versehen waren: Runde blaue Schilder mit weißem Rand – darin ein Fahrrad und Fußgänger, die durch einen Strich getrennt sind – zeigten an, dass sich beide Verkehrsteilnehmer den Weg teilen.

„Einige Zeit danach waren die Schilder aber weg“, sagt Gatzky. So richtig erklären konnte sie sich das nicht. Schließlich stehen auf der Bahnhofstraße, auf der der Radweg scheinbar genauso beschaffen ist wie auf der Ortsdurchfahrt, die Schilder immer noch.

In der Bahnhofstraße in Großbeeren kennzeichnen Verkehrsschilder eindeutig den Radweg - einige wundern sich, dass das auf der Berliner und Genshagener Straße nicht so ist. Quelle: Lisa Neugebauer

„Die derzeitige Situation ist unbefriedigend“

Bürgertisch und der Seniorenbeirat verfassen eine Petition an den Landkreis, der die Beschilderung des Geh- und Radwegs beiderseits der Kreisstraße fordert. „Die derzeitige Situation in der Berliner Straße ist rechtlich und tatsächlich unbefriedigend“, schreiben sie in der Begründung und fordern eine Klarstellung der Situation. Parallel hatte sich im Zuge der Debatte auch der Großbeerener Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen an das Straßenverkehrsamt des Landkreises gewandt, um die Rechtslage zu klären.

Ende Juli erhalten beide eine ähnliche Antwort. Darin klärt der Landkreis darüber auf, dass der Revierpolizist falsch lag: Da Rad- und Gehweg durch eine unterschiedliche Pflasterung erkennbar sein, handle es sich auch ohne Beschilderung um einen getrennten Rad- und Gehweg im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Der Unterschied ist nur: Ohne Schild sind Radfahrer nicht gezwungen den Radweg zu nutzen. Sie können sich auch entscheiden, auf der Straße zu fahren.

Der Landkreis Teltow-Fläming sagt: Die farbliche Markierung von Rad- und Gehweg reicht aus, um den Radweg festzulegen. Quelle: Lisa Neugebauer

Anfrage hat Straßenverkehrsamt verwundert

Als Begründung für die Demontage der Schilder erläutert Hubert Grosenick, Leiter des Straßenverkehrsamtes Teltow-Fläming, auf die Anfrage der Grünen: „Nachdem sich umfangreicher Verkehr auf die neue B 101 verlagert hat, gibt es auf der Straße gegenwärtig keine besonderen örtlichen Verkehrsverhältnisse, die Benutzung der Fahrbahn durch Fahrräder zu verbieten und so die Radfahrenden in ihren Rechten und auch ihrer Eigenverantwortung einzuschränken.“

Die Anfrage nach Klärung der Rechtssicherheit habe ihn zudem verwundert, schreibt Grosenick. „Die Benutzung des Radwegs hat bisher keine rechtlichen Fragen aufgeworfen.“ Vielmehr sei zu beobachten, dass sich die meisten Radfahrenden für die Benutzung des Radwegs entscheiden. „Der Radweg erfüllt seine Funktion und trägt seit seiner Freigabe zur Verkehrssicherheit von mit dem Rad fahrenden Verkehrsteilnehmern bei.“

Annette Gatzky sieht das anders. Zu oft käme es zum Streit, weil Fußgänger behaupten, Radfahrer dürften den Gehweg nicht nutzen. „Eine Beschilderung würde Klarheit schaffen“, sagt sie. Wenn die Radfahrer nicht an den Radweg gebunden sein sollen, könnte das Verkehrsschild „Gehweg“ mit dem Zusatz „Radfahrer frei“ angebracht werden, so Gatzky. Bürgertisch und Seniorenbeirat wollen sich nun noch einmal zusammensetzten, um zu prüfen, ob sie nach der Antwort des Landkreises weitere Schritte für eine Beschilderung einleiten wollen.

Von Lisa Neugebauer