Ludwigsfelde/Schönefeld

Gefühlt wird auf den Autobahnen der Region permanent gebaut. MAZ-Nachfragen bei der Autobahn GmbH ergaben: Das ist wirklich so. Und ein Ende von Aus- und Umbauten ist nicht abzusehen. Die letzten großen Ausbauten der hiesigen Fahrbahnen liegen 15 Jahre zurück, damals rechnete man mit 30 Jahren Lebensdauer der Straßen.

Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Rangsdorf sind gerade dabei eine der diesjährigen Dauerbaustellen zwischen Schönefelder Kreuz und Abfahrt Rangsdorf zu beenden. Sie entfernen LED-Tafeln für Stau-Meldungen und erledigen vor allem nachts, wenn relativ wenig Verkehr über den Südring rollt, Restarbeiten. Und da kündigt Cornelia Mitschka, Pressesprecherin der Autobahn GmbH schon weitere Großbaustellen an.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie gibt der MAZ einen ausführlichen Überblick über das, was bis 2025 auf die Autofahrer in der Region zukommt – und was genau auf der A 10 zwischen dem Dreieck Nuthetal im Westen bis kurz hinter die Abfahrt Königs Wusterhausen im Osten, von der A-13-Abfahrt Mittenwalde im Süden bis zur Landesgrenze Berlin im Norden auf den A-113-, A-115- und A-117-Abschnitten passieren wird.

Beton-Krebs zwischen Spreeau und Nuthetal

Vor allem der Berliner Südring (A 10) gehört als eine der großen europäischen Transitstrecken zu den meistbefahrenen Straßen Deutschlands. Täglich rollen dort im Durchschnitt 90 000 Fahrzeuge über sechs Richtungsfahrbahnen. „Dort sind zwischen den Autobahn-Dreiecken Spreeau und Nuthetal – also auf den Kilometern 40,4 bis 86,9 – in den kommenden Jahren sukzessive Erhaltungsmaßnahmen vorgesehen“, so Cornelia Mitschka.

Fahrbahnschäden wegen Alkali-Kiesel-Raktionen (AKR) 2007 der Autobahn A 10 zwischen Genshagen und Rangsdorf. Foto:MAZ/Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Von 2022 bis 2024 seien wegen der AKR-Schäden (Alkali-Kiesel-Reaktionen, der sogenannte Beton-Krebs, Anm. d. Red.) zwischen der Anschlussstelle Ludwigsfelde-West und Dreieck Nuthetal sowie zwischen den Anschlüssen Königs Wusterhausen und Rangsdorf auf beiden teils asphaltierten Richtungsfahrbahnen Erneuerungen nötig. „Ab 2025 sind dann Fahrbahn-Erneuerungen zwischen dem Autobahndreieck Spreeau und der Anschlussstelle Königs Wusterhausen ebenfalls auf beiden Richtungsfahrbahnen angedacht“, so Mitschka.

A 13 wird um zwei Fahrspuren erweitert

Die größte Veränderung im Bereich der Autobahnmeisterei Rangsdorf wird es auf der A 13 geben: Im Bundesverkehrswegeplan sei als Bauziel zwischen dem Schönefelder Kreuz und dem Dreieck Spreewald die Erweiterung von derzeit vier auf sechs Fahrstreifen vorgesehen, so Mitschka. Geplant werde dieser Ausbau von der Deges, der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH. Dieser Ausbau ist jedoch ins „Investitionsgesetz Kohleregionen“ aufgenommen worden. „Seitens der Autobahn GmbH sind vorerst keine weiteren Erhaltungsmaßnahmen auf der A 13 zwischen dem Schönefelder Kreuz und dem Anschluss Mittenwalde vorgesehen“, erklärt sie.

Baustelle 2019 auf dem Berliner Autobahn-Südring zwischen Niederlehme und Genshagen; damals wurden auf mehreren Baustellen Fahrbahn-Abschnitte erneuert und durchbruchsichere Leitplanken gesetzt. Quelle: Jutta Abromeit

AKR-Schäden gibt es auch im Beton der A 115 zwischen dem Anschluss Babelsberg und der Landesgrenze zu Berlin auf beiden Richtungsfahrbahnen. Deshalb sind nach Mitschkas Worten dort vom Kilometer null bis Kilometer 15,6 in den kommenden Jahren bis 2024 ebenfalls grundsätzliche Fahrbahn-Erneuerungen nötig und vorgesehen.

Neuer Anschluss Hubertus wird gebaut

Eine neue Anschlussstelle soll es auf der A 117, der A-113-Weiterführung vom Dreieck Waltersdorf zum Dreieck Treptow, geben, die sogenannte Transversale. „Dort plant die Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH bei Hubertus eine neue Anschlussstelle“, so die Pressesprecherin. Die A 117 werde in diesem Bereich „mit einem RQ 28 ohne Standstreifen ausgebaut und das Bauwerk 1 über die Schienenanbindung Ost des Flughafens BER im Bereich der derzeitigen Behelfsbrücke neu errichtet“, so die Fachfrau. RQ 28 ist ein Regelquerschnitt für Autobahn-ähnliche Trassen. Außerdem werde bei diesem Umbau das vorhandene Bauwerk 2 bei Kilometer 2,730 wegen seines schlechten Zustandes gleich mit erneuert, so Mitschka.

Des weiteren gebe es seit April 2020 einen rechtsgültigen Planfeststellungsbeschluss, die A 117 auf 980 Metern Länge zwischen den Kilometern 1,82 und 2,8, also der Landesgrenze zu Berlin, grundhaft auszubauen. Dieses Vorhaben sei eine Gemeinschaftsmaßnahme der Gemeinde Schönefeld und der Deutschen Bahn AG, erklärt Cornelia Mitschka, die Realisierung sei für 2023 und 2024 vorgesehen.

Steve Borau leitet die Autobahnmeisterei Rangsdorf, sie gehört in der neuen Firma Die Autobahn GmbH zur Niederlassung Nordost Quelle: Jutta Abromeit

So lange es also keine sinnvollen Alternativen gibt, werden die Autobahnen als Fernstraßentrassen gebraucht und müssen permanent instand gehalten werden. Zurzeit bringen der Rangsdorfer Autobahnmeister Steve Borau und seine Kollegen im Endspurt an der Baustelle zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf noch Mess-Sensorik für Meldeanlagen und Schleifen zur Verkehrsdichte-Messung an. Dann kann der Fernverkehr auf dem A-10-Abschnitt des Südrings zu den Feiertagen über den Jahreswechsel „für ein paar Wochen auf allen sechs Fahrspuren erst mal wieder hoffentlich problemlos rollen“, sagt Borau.

Von Jutta Abromeit