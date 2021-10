Rangsdorf

Zu einem schweren Verkehrsunfall mussten die Rettungs- und Polizeikräfte am Samstagmittag ausrücken: Ein 76-jähriger Opel-Fahrer war auf der B 96 in Richtung Groß Machnow unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er in den Gegenverkehr und stieß hier frontal mit einem BMW zusammen, der mit zwei Personen besetzt war. Der BMW wurde von der Fahrbahn geschleudert und kam erst auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. In Folge des Zusammenpralles kollidierte der Opel frontal mit einem weiteren Pkw, einem Skoda.

Feuerwehr befreit Insassen aus Autos

Die Insassen des BMW (71 und 76 Jahre) und des Skoda (66 Jahre) wurden bei dem Unfall teilweise im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr geborgen werden. Alle drei Personen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Unfallverursacher war ebenfalls in seinem Pkw eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb der Unfallfahrer noch am Unfallort. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und sind durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt worden. Die B w96 blieb für die Verkehrsunfallaufnahme etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Von MAZonline