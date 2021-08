Rangsdorf / Schönefeld: Autounfälle auf der A 10 und der A 113

Schönefeld/Rangsdorf

Auf den Autobahnen A 10 und A 113 kam es zu Auffahrunfällen am Mittwoch und Donnerstag, wie die Polizei berichtet.

Für eine kurzzeitige Sperrung der Anschlussstelle Rangsdorf auf den Berliner Ring sorgte am Mittwoch ein Auffahrunfall an einem Stoppschild. Dort war ein Opel auf einen Kleinwagen der Marke Ford aufgefahren, was rund 4000 Euro Sachschaden zur Folge hatte. Verletzt wurde dabei niemand und beide Autos blieben fahrtüchtig.

Eine leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete dann sich am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr im Berufsverkehr. Im Bereich der A 113, nahe der Anschlussstelle Schönefeld-Nord, waren zwei Volkswagen mit einem Mazda kollidiert. Eine Beifahrerin hatte aufgrund des Aufpralls leichte Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen musste aber nicht gerufen werden.

Zwei beteiligte Fahrzeuge waren anschließend von Abschleppdiensten zu bergen. Zur Gesamthöhe der verursachten Sachschäden liegen bislang noch keine Informationen vor. Da zeitweilig Fahrspuren in der Ausfahrt gesperrt werden mussten, kam es bis etwa 10 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

