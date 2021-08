Rangsdorf/Zossen

In Rangsdorf suchen Verfechter von Mitfahrbänken Wege für die elektronische Vernetzung dieser „Verkehrsmittel von unten“. Die Stadt Zossen bekam für Mitfahrbänke gerade 5000 Euro vom Infrastruktur-Ministerium, und in anderen Kommunen hat man von dieser Hybrid-Lösung zwischen Trampen und Taxi noch nie etwas gehört. Es geht um Sitze an Straßen, auf denen sich jemand setzt, der von Autofahrern mitgenommen werden möchte. Bewegliche Anzeigen verraten, wohin jemand will.

Mitfahrbänke von Mahlow bis Wünsdorf

Clemens Wudel (parteilos) ist in Rangsdorf Gemeindevertreter. Ihm schwebt eine Mitfahrbank-Achse von Wünsdorf bis zur S-Bahn in Blankenfelde-Mahlow vor. Er sagt: „Rangsdorfer sollten unkompliziert zum Wochenmarkt in Zossen kommen oder Zossener nach Rangsdorf zum Südring-Center oder später mal zur S-Bahn.“

Das alles würde regionale Angebote stärken und die Mobilität in Ecken, wo kein Bus fährt, verbessern, meint er. Deshalb arbeite er an der elektronischen Vernetzung über eine App und an einer Webseite. „Dazu sollten wir dringend eine gemeinsame Plattform nutzen. Schrecklich wäre es doch, wenn jeder Ort sein eigenes Ding macht und jeder alles selbst erfindet“, davon ist der 60-Jährige überzeugt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Obwohl sich bei einer Mobilitätsumfrage in Rangsdorf eine Mehrheit von knapp 60 Prozent der 600 Teilnehmer generell gegen Mitfahrbänke aussprach, stellt die Kommune für fünf Bänke 5.000 Euro bereit, so Wudel, für zwei weitere gebe es bereits Sponsoren. Jede Bank soll einen Richtungshinweis haben, den auch ältere Menschen bewegen können. Der Seniorenbeirat hatte zehn Standorte empfohlen, so am Bahnhof, am Südring Center, am Friedhof/Friedensallee, an der Bergstraße oder in Groß Machnow. Damit soll vor allem für Menschen ohne Pkw oder mit eingeschränkter Mobilität beziehungsweise an Wochenenden, in den Ferien sowie in den frühen Morgen- und späten Abendstunden möglich sein, irgend wohin zu kommen. Klein Kienitz will laut Ortsvorsteher keine Mitfahrbank, so Wudel.

Die Stadt Zossen bekam aus Lotto-Mitteln 5000 Euro für das Vorhaben, im Stadtgebiet Mitfahrbänke aufzustellen, in diesem Fall im Ortsteil Glienick. Quelle: Michael Roch/Stadt Zossen

Auch in Zossen waren es Mitglieder der Senioren-Projektgruppe, die mit dem Verein Demokratie und Menschlichkeit sowie zwei Beratern des bundesweit aktiven Vereins Startsocial über Mitfahrbänke berieten. Jetzt bekam die Stadt von Brandenburgs Infrastruktur-Minister Guido Beermann (CDU) einen Scheck über 5000 Euro aus Lotto-Mitteln. Das Geld soll helfen, fünf Mitfahrbänke aufzustellen.

Baruth braucht derzeit keine Mitfahrbank

Noch kein Thema waren Mitfahrbänke in der Kommune Am Mellensee. Gemeinderatsvorsitzender Maik Tscherwinka (UWG) sagt: „Gehört habe ich davon schon, aber sowas gibt’s bei uns bisher nicht.“ Ebenso waren Mitfahrbänke für das Städtchen Baruth im Urstromtal noch kein Thema. Aber nicht aus Unkenntnis. Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) hatte zwar davon gelesen, sagt aber, das die Stadt ja ihren Rufbus habe, der sehr gut funktioniere und angenommen wird. „Und außerdem sind unsere Dörfer vielleicht auch zu klein für so etwas. Wenn bei uns jemand irgendwo hin fahren will und es in der Familie keine Lösung gibt, dann fragen wir bei unserm Nachbarn noch ganz direkt, ob er uns mitnimmt.“

Der Rangsdorfer Clemens Wudel bleibt bei seinem Ziel und ist ganz optimistisch: „Ich bekomme jetzt einen Termin mit Zossenern, um die elektronische Vernetzung der Bänke, die es in der Region schon gibt, konkret zu besprechen.“ Er weiß von einem Brandenburger Beispiel in Dahlwitz-Hoppegarten, wo das bereits klappt. Und im Internet finden Interessierte zum Beispiel den Verein Boben op Klima- und Energiewende e.V. in Hürup bei Flensburg; der bietet seit geraumer Zeit eine Mitfahrbank-App an.

Von Jutta Abromeit