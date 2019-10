Rangsdorf

Einen Auffahrunfall gab es an Dienstagmorgen auf der A 10 an der Anschlussstelle Rangsdorf: Ein VW-Fahrer übersah den vor ihm auf dem Beschleunigungsstreifen haltenden Mercedes und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der 32-Jährige verletzt. Er musste im Anschluss von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline