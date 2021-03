Rangsdorf

Nahezu spontan hat der Arbeitersamariterbund Mittelbrandenburg im Seniorentreff in Rangsdorf eine Corona-Teststation eröffnet. Eine weitere ASB-Teststation in der Region soll in der Woche nach Ostern im A10-Center Wildau folgen.

Verhältnismäßig ruhig ist es am Seniorentreff in der Seebadallee. Nur vereinzelt kommen Rangsdorferinnen und Rangsdorfer, die durch Mundpropaganda von der neuen Möglichkeit im Ort gehört haben. Kurz vor zehn ist noch Rätselraten angesagt. Ist das tatsächlich richtig, dass man sich hier testen lassen kann, fragen die vereinzelt vorbeischauenden Besucher. Es ist richtig. Der ASB hat am Montag ohne große Ankündigung die Corona-Schnellteststelle eröffnet. Erst einmal mit eigenem Personal. Im ASB-Seniorentreff können sich von Montag bis Freitag alle Rangsdorfer einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Erst einmal von 10 bis 12 Uhr.

Alle Hände voll zu tun

„Wir müssen erstmal sehen, wie das angenommen wird“, sagt Anja Briese, die beim ASB für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Entscheidung, in Rangsdorf und im A10-Center Wildau eine Teststelle zu eröffnen, sei relativ spontan gefallen. „Im Moment haben wir alle Hände voll damit zu tun, so dass wir noch nicht einmal die Presse informieren konnten.“

Nach einem Aufruf der Gemeindeverwaltung haben sich zehn freiwillige Testhelferinnen bereit erklärt, die Teststation in Rangsdorf zu untertützen. Am 24. März wurden die ehrenamtlichen Testhelfer im Rangsdorfer Rathaus von DRK-Kreisbereitschaftsleiter Detlef Pudlitz in den exakten Umgang mit den Corona-Schnelltests eingewiesen. Gegenseitig führten die ehrenamtlichen Helfer den PoC-Test (Antigen-Schnelltest) dabei per Nasenabstrich durch und waren erleichtert, dass alle Testergebnisse negativ waren.

„Ich möchte gerne wissen, ob alles in Ordnung ist. Man kommt ja doch immer wieder mal mit Leuten zusammen“, sagt der Rangsdorfer Harald Mechler, der seine erste Impfung in Schönefeld schon hinter sich hat. Quelle: Udo Böhlefeld

Großartiges Engagement

Im Moment wird die Teststelle im Seniorenheim aber noch ausschließlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ASB betrieben. Briese: „Auch das müssen wir erst noch sortieren und in den nächsten Tagen einen Dienstplan machen.“ Indessen gibt sich Bürgermeister Klaus Rocher (FDP)erfreut: „Das großartige Engagement der Freiwilligen und die Organisation durch den ASB Mittel-Brandenburg hat die Eröffnung der Rangsdorfer Teststelle ermöglicht.“

Die Testung ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung oder Terminvergabe möglich. Wer sich testen lassen möchte, muss vorab eine Einwilligungserklärung ausfüllen. Vordrucke liegen auf einem Tisch vor dem Eingang bereit. Es ist aber auch möglich, das entsprechende Dokument von der ASB-Website herunterzuladen und es zuhause auszufüllen. Darauf aber weist der ASB besonders hin: „Wichtig ist, dass Maskenpflicht sowie Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.“ Das Testergebnis kann nach spätestens 30 Minuten abgeholt werden, am Dienstag war schon nach 15 Minuten alles erledigt.

Personalausweis mitbringen

Bei einem negativen Testergebnis wird eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt. Positive Testergebnisse werden dem zuständigen Gesundheitsamt übermittelt. Getestete werden über die weiteren Schritte beraten. Ziel ist es, mittels PoC-Antigentests bestehende Infektionen mit dem Corona-Virus frühzeitig aufzudecken und so der Verbreitung des Virus entgegenzuwirken.

Der ASB bittet darum, einen Personalausweis oder ein amtliches Meldedokument zur eindeutigen Identifizierung mitzubringen. Bei Covid-19-Symptomen ist ein Test nicht möglich. Informationen zu den Testzeiten auf der Homepage des ASB unter www.asb-mittel-brandenburg.de/kostenlose-schnelltestungen-in-rangsdorf-seit-29032021

Von Udo Böhlefeld