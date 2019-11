Chance für neuen LTE-Funkmast in Rangsdorf

Rangsdorf

Der Bedarf ist da: Vor allem in Groß Machnow und am See gebe es noch große Funklöcher, appelliert die FDP-Fraktion in der Gemeindevertretung von Rangsdorf. Sie fordert, dass sich die Gemeinde an der Aktion „Wir jagen Funklöcher“ der Deutschen Telekom beteiligt – und das so schnell wir möglich. Teilnahmeschluss ist der 30. November.

Bis dahin müssen die Gemeindevertreter voll hinter dem Projekt stehen. Die Teilnahme setzt einen Beschluss der Gemeindevertreter voraus. Ein erstes positives Votum hat nun die Verwaltung beauftragt, das zu prüfen. Bürgermeister Klaus Rocher ( FDP) wird das weitere Vorgehen planen, wie er versprach.

50 Gemeinden werden ausgesucht

Die Funklöcher seien aus seiner Sicht aber auch ein Stückchen von den Abgeordneten mit verursacht: „Einen Mast auf dem Sportplatz in der Birkenallee hatten wir damals abgelehnt“, so der Bürgermeister. Er war über den Einwand der FDP-Fraktion sichtlich überrascht, wolle aber das Projekt den Reihen seiner Partei unterstützen.

Für das Projekt der Deutschen Telekom können sich alle Gemeinden aus ganz Deutschland bewerben. Letztlich nehmen 50 daran teil. Sie bekommen einen neuen LTE-Mast, der ein Funkloch, das viele Haushalte und Gewerbetreibende betrifft, abdecken soll. Die Kosten für Installation und Strom übernimmt die Deutsche Telekom, jedoch nicht laufende Betriebskosten.

Gemeinde für Infrastruktur zuständig

Gleichzeitig sichere die Gemeinde zu, das Projekt aktiv zu begleiten. Wenn ein Glasfaser-Ausbau für den Anschluss des neuen Mastes nötig sein sollte, erkläre sich die Gemeinde laut Teilnahmebedingungen bereit, die aus Sicht der Deutschen Telekom effektivste Ausbaumethode zu genehmigen.

Das ist dem Bürgermeister noch ein Dorn im Auge: „Es ist kritisch, dem pauschal zuzustimmen, da die Gegebenheiten sehr unterschiedlich sein können, insbesondere, wenn der Tiefbau betroffen ist“, gibt Klaus Rocher zu bedenken. Zudem stelle die Gemeinde die Infrastruktur für den Ausbau der Funklöcher für 15 Jahre zur Verfügung.

Bürgermeister sammelt Ideen und Argumente

Auf Dachflächen von Gebäuden oder Grundstücken – wo soll der neue Mast stehen? Die Frage blieb weiterhin offen. Dazu sollen sich nun die Gemeindevertreter Gedanken machen: Bürgermeister Klaus Rocher möchte Vorschläge für geeignete Privat- oder Gemeindeflächen sowie weitere Argumente für eine aussagekräftige Bewerbung sammeln.

„Das ist die Grundlage, um eine reale Chance zu haben von der Telekom den Gutschein zu erhalten.“ Um den nötigen Beschluss rechtzeitig, wie beantragt beschließen zu können, sei zudem eine zusätzliche Sitzung der Gemeindevertretung im November nötig. Eine Absprache dazu blieb bislang jedoch aus.

Die Zeit wird knappt

Für den Ausbau durch die Deutsche Telekom gibt es viele Kriterien zu erfüllen. So muss zum Beispiel mit dem neuen Mast das ganze Funkloch abgedeckt sein, Strom anliegen und der Platz da sein. Nach dem Teilnahmeschluss Ende November erfolge dann eine gründliche Prüfung der Bewerbung, bis es frühestens im Februar 2020 zu einer endgültigen Entscheidung komme.

Bis Ende kommenden Jahres könnte, bei einem positiven Entschluss, ein neuer Funkmast in Rangsdorf stehen. Noch ist aber nicht klar, ob es überhaupt zu einer Bewerbung kommt. Gemeindevertreter und Verwaltung sind gewollt. Ihnen sitzt jedoch die Zeit im Nacken. Es bleiben keine vier Wochen mehr, dann ist Abgabe. Seit dem 20. August läuft schon die Aktion.

Von Marcus J. Pfeiffer