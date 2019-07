Groß Machnow

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der B 96 bei Groß Machnow, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge blieben mit einem Sachschaden in Höhe von circa 170 Euro fahrbereit. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline