Die 23-jährige Elise Kölling weiß genau, was sie will. Während viele andere in ihrem Alter noch mal das Studienfach wechseln oder gerade herausfinden, ob die erste Anstellung etwas für sie ist, hat die Rangsdorferin gerade ihr eigenes Unternehmen gegründet. In ihrer Ein-Frau-Manufaktur „Pausenplätzchen“ stellt Kölling Marmeladen, Aufstriche und Soßen her und verkauft sie in ihrem Online-Shop.

Freunde wissen: Elise bringt Kuchen mit

Die Idee dazu kam Kölling schon zu Schulzeiten. Schon immer habe sie gern gebacken und gekocht, sagt sie. „Auf Geburtstagen hieß es schon immer: , Elise ist die, die den Kuchen mitgebracht hat’“. Doch anstatt immer die gleichen bewährten Rezepte herauszuholen, hatte die Rangsdorferin Spaß am experimentierten. Sie kreierte immer neue Kuchenfüllungen, las sich Mischungen aus Kochbüchern an und rührte Aufstriche zusammen. „Mit süßen Sachen habe ich angefangen“, erzählt sie. Erdbeer-Basilikum-Marmelade oder ein Aufstrich aus weißer Schokolade und Eierlikör seien dabei gewesen – und vieles mit Mango. „Ich liebe Mango, am liebsten würde ich das überall rein machen“, sagt Kölling.

Später probierte sie dann auch herzhafte Aufstriche aus. „Ich habe eigentlich jedes Wochenende gebacken oder gekocht“, sagt die 23-Jährige. Eine Ausbildung zur Konditorin oder Bäckerin konnte sie sich trotzdem nicht vorstellen. „Ich wollte schon immer mein eigenes Unternehmen haben“, sagt Kölling. Den nicht nur das Produzieren macht ihr Spaß, sondern auch der organisatorische Teil der Firmenführung. Nach dem Abitur verfolgte sie daher nur ein Ziel: sich mit ihren Aufstrich-Kreationen selbstständig machen. „ Marmeladen kochen klingt erst mal einfach, aber da steckt viel geschäftliches hinter“, sagt Kölling. Sie studierte daher zunächst Betriebswirtschaftslehre und Gastronomiemanagement in Berlin, bevor sie im Sommer zurück nach Rangsdorf kam, um dort ihre Manufaktur aufzubauen.

Eigenes Geschäft vorerst nicht geplant

Die Küche, in der die 23-Jährige ihre Aufstriche und Soßen zubereitet, hat sie im ehemaligen Hauswirtschaftsraum ihres Elternhauses aufgebaut. „Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass ich das machen konnte“, sagt sie. Zusätzlich hat sie ein Büro angemietet, in dem sie sich um den Papierkram, den Versand und natürlich die Internetseite kümmer kann. Letztere ist mit der wichtigste Teil ihrer Firma, denn einen Laden will sie vorerst nicht anmieten. „Der Online-Verkauf ist für mich erst mal die beste Lösung“, sagt Kölling. „So muss ich nicht die ganze Zeit im Laden stehen, sondern kann in Ruhe produzieren.“ Wer trotzdem erst probieren wolle, könne zweimal in der Woche in ihrem Büro (Fichtestrasse 6) in Rangsdorf vorbeikommen, sagt sie. Zusätzlich will sie in Nicht-Corona-Zeiten auch auf Stadtfesten präsent sein.

„Ich mache das wirklich mit Spaß und Leidenschaft“

Die Verbindung zur Region ist Kölling wichtig. „Es war klar, dass ich wieder nach Rangsdorf gehen werde – hier sind meine Freunde und meine Familie“, sagt sie. Ihr selbst sei es wichtig, regionale Produkte zu kaufen, und mit ihren Aufstrichen wolle sie den Rangsdorfern ein neues regionales Produkt anbieten, das es so in der Gegend noch nicht gebe. Auch die Produkte für ihre Kreationen versuche sie selbst anzubauen – wie etwa Chili und Kräuter – oder regional einzukaufen.

Zukünftig will die 23-Jährige mit ihren Aufstrichen auch über Rangsdorfs Grenzen hinaus bekannt werden – und gern auch mit ähnlichen Anbietern in Konkurrenz treten. Bisher habe sie nur positive Rückmeldungen bekommen und merke, dass sich „Pausenplätzchen“ immer mehr herumspricht. „Wenn man gut ist, dann kann man sich auch mit der Konkurrenz anlegen“, sagt sie. Fürs erste ist Kölling aber froh, dass sie ihren Traum von einem eigenen Geschäft überhaupt umsetzen konnte. „Ich mache das wirklich mit Spaß und Leidenschaft und stecke da meine ganze Energie rein“, sagt sie. „Wenn ich mich nicht zum Feierabend zwingen würde, könnte ich den ganzen Tag in der Küche stehen.“

Von Lisa Neugebauer