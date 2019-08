Rangsdorf

Am Freitagvormittag hat im Rangsdorfer Südring-Center die diesjährige Ausbildungsmesse begonnen. Sie dauert zwei Tage und findet traditionell zum Anfang des neuen Schuljahres statt. Pünktlich um 10 Uhr trafen am Morgen die ersten Sonderbusse des Verkehrsbunds Teltow-Fläming an dem Einkaufszentrum ein, wie die teilnehmenden Gemeinden berichteten. Besetzt waren die Busse mit Schülern aus weiterführenden Schulen der Umgebung. Sie erhalten mit diesem extra organisierten Busservice eine bequeme Möglichkeit, die Ausbildungsmesse der Gemeinden Blankenfelde-Mahlow, Großbeeren und Rangsdorf zu besuchen und sich direkt über Ausbildungsplätze, Anforderungen und Unternehmensprofile zu informieren.

30 Betriebe mit dabei

Mehr als 30 Betriebe, Kammern und Verbände sind im Center vor Ort und bieten Informationen über ein breites Spektrum an Berufsfeldern an ihren Ständen an. Neben der Polizei des Landes, der Bundespolizei, dem Zoll und der Bundeswehr waren auch der ADAC, das Krankenhaus Ludwigsfelde und die Medizinische Einrichtungsgesellschaft Blankenfelde vertreten. Handwerksbetriebe aus unterschiedlichsten Gewerken, Logistikfirmen und Vertreter der Verwaltungen der drei gastgebenden Gemeinden rundeten das Angebot ab.

Auftakt mit Bürgermeistern

Zum Auftakt waren auch die Bürgermeister Ortwin Baier ( SPD, Blankenfelde-Mahlow), Klaus Rocher ( FDP, Rangsdorf) und die Leiterin der Bürgerdienste, Evgeniya Gärtner, aus Großbeeren vor Ort. Gemeinsam mit Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) eröffneten sie die Messe und statteten allen Ausstellern einen Besuch ab, um sich über die Angebote an den Ständen zu informieren. Für das nächste Jahr ist die erfolgreiche Messe erneut zu Beginn des neuen Schuljahres geplant.

Die Ausbildungsmesse ist auch am Samstag, 17. August, von 10 bis 16 Uhr noch geöffnet. Informationen und Anmeldung für Aussteller für die Messe im kommenden Jahr unter www.ausbildungsmesse-tf.de

Von MAZonline