Rangsdorf

Ein kommunales Bürgerzentrum – das ist die Vision der Rangsdorfer Kunst- und Kulturschaffenden. Die Idee zu einem zentralen Ort, der für Ausstellungen und Konzerte, aber auch für private Feiern und Zusammenkünfte genutzt werden kann, wabert schon lange durch die Gemeinde. Im Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales haben Gerlinde Förster, Gründungsmitglied der „Gemeinschaft der deutschen und österreichischen Künstlerinnen und Kunstfördernden“ (Gedok) im Land Brandenburg, und Wolfgang Buck, Vorsitzender des Rangsdorfer Kulturvereins, dem Wunsch nach so einer Einrichtung noch einmal Nachdruck verliehen: Sie präsentierten ein Konzept, dass in der Kultur Engagierte aus Rangsdorf gemeinsam entwickelt haben.

Demnach sei „eine ganze Menge in Rangsdorf schon möglich“, sagte Förster. Vor allem die Kulturscheune, die Bibliothek und das Gedok hätten ein großes kulturelles Angebot. Aber: Die Kulturscheune kann nur im Sommer genutzt werden, in den anderen beiden Lokalitäten ist nur begrenzt Platz. „Das Interesse an Kultur kann so nicht gedeckt werden“, so Buck. Mit der steigenden Einwohnerzahl sei auch der Bedarf an kulturellen Veranstaltungen gestiegen, so Förster. „Aber die Infrastruktur für Kultur ist nicht mit der Bevölkerungsanzahl mitgewachsen.“

Die Rangsdorfer Kulturschaffenden forderten die Kommunalpolitiker daher auf, die Kultur in das anstehende Gemeindeentwicklungskonzept einzubinden. „Wir finden, Kultur ist wichtig – und die Gemeinde muss die Kultur mitdenken“, so Förster. „Unser Ziel mit dem Konzept ist, dass wir die Entwicklung des Ortes mitgestalten wollen, wir wollen das Zusammenleben und die Begegnung fördern.“

Kulturschaffende wünschen sich „Weitsicht und Zukunftsfähigkeit“

In ihrer Forderung nach „Weitsicht und Zukunftsfähigkeit“ wünschen sich die Kulturschaffenden ein Kulturzentrum in der Mitte von Rangsdorf. Sie können sich vorstellen dort nicht nur Kulturangebote zu schaffen, sondern auch beispielsweise ein Café, eine Bibliothek und Coworking-Spaces. Wegen der abgelaufenen Sitzungszeit konnte der Ausschuss nicht mehr über das Thema diskutieren. Das wollen die Kommunalpolitiker im nächsten Kulturausschuss im November nachholen.

Von Lisa Neugebauer