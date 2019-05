Groß Machnow

Eine Frau ist am Mittwoch gegen 15 Uhr bei einem Unfall in Groß Machnow schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Peugeot nach links von der B 96 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Bundesstraße musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Von MAZonline