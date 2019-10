Rangsdorf

Als ein Lkw-Fahrer (48) am Donnerstagnachmittag im Baustellenbereich der A 10 zwischen den Anschlussstellen Genshagen und Rangsdorf halten musste, konnte der Audi-Fahrer (19) hinter ihm noch bremsen. Der Lasterfahrer (50) dahinter konnte aber nicht mehr rechtzeitig reagieren. Er fuhr auf den Audi auf. Dieser wurde unter den Lkw vor ihm geschoben. Der 19-Jährige verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Lkw konnten später weiterfahren. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Versorgung des Verletzten, für Bergung und Reinigung der Straße musste die Fahrbahn in Richtung Berlin zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Genshagen abgeleitet.

Von MAZonline