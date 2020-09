Autobrand auf A 10 bei Rangsdorf

Rangsdorf

Am Sonnabend-Nachmittag gegen 17 Uhr kam es auf der A 10 in Richtung Hamburg aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Pkw Brand. Der Fahrer des Wagens konnte den Pkw noch auf dem Standstreifen abstellen und sich retten, bevor der Wagen kurz danach in Flammen aufging.

Pkw-Brand auf der A 10 bei Rangsdorf in Richtung Hamburg: Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig retten. Quelle: Julian Stähle

Autobahnpolizei ermittelt

Die Brandursache ist noch nicht geklärt, die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Während der Löscharbeiten musste die A 10 kurzzeitig gesperrt werden, bevor der Verkehr um die Unfallstelle vorbei geleitet werden konnte.

Von Julian Stähle