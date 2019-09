Rangsdorf

Beim Linksabbiegen auf dem Rangsdorfer Sachsenkorso hat am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen 43 Jahre alten Radfahrer nicht beachtet. Er nahm dem Radfahrer die Vorfahrt, der dadurch stürzte und sich verletzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort und kümmerte sich nicht um den verletzten Radfahrer, berichtete die Polizei. Der Radfahrer wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und ermittelt nun zu dem unbekannten Autofahrer wegen Unfallflucht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter 0 33 71/60 00 oder unter www.polbb.eu/hinweis zu wenden.

Von MAZonline