Groß Machnow

Die Anwohner des Groß Machnower Brachvogelweges fühlen sich immer stärker durch den Umgehungsverkehr zur B 96 gestört. Sie haben sich in einem gemeinsamen Brief an Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) gewandt.

An der Dorfstraße durch Groß Machnow ist der zweite Bauabschnitt in vollem Gange. Die Fahrbahndecke der B 96 wird in insgesamt drei Bauabschnitten erneuert. Für die Anwohner am Schäferweg und am Brachvogelweg hat sich mit Beginn des zweiten Bauabschnitts nicht viel verändert. Hunderte Fahrzeuge nutzen täglich die innerörtliche Umfahrung der Baustelle, die eigentlich nicht mehr als ein Plattenweg aus DDR-Zeiten ist. Eine immer noch erstaunlich hohe Zahl fährt anschließend den Privatweg in Richtung Telz weiter, der der Agrargenossenschaft Groß Machnow gehört. Mitten durch das Naturschutzgebiet Notte-Niederung.

PKWs fahren 50 km/h und schneller

Stellvertretend für die Anwohner des Brachvogelweges beklagt Norbert Gbur, der selbst an der Umgehungsstrecke wohnt, dass die Anwohner der Wohnsiedlung „An den Vogelauen“ weder vorher beteiligt worden sind, noch ihnen die geplanten Maßnahmen im Vorfeld bekannt gegeben worden seien. „Dafür erleben wir jetzt diese negativen Auswirkungen den ganzen Tag und das über fast 3 Monate!“ Außerdem beklagen sie, dass der Brachvogelweg vor Beginn der Bauarbeiten beidseitig gemäht und optisch verbreitert worden sei. PKWs würden so 50 km/h und schneller fahren.

Auch die Umweltplanung des Flughafens Berlin Brandenburg hat gegenüber dem bauausführenden Unternehmen Oevermann Verkehrswegebau aus Mittenwalde ihre Bedenken schriftlich geäußert. Im Bereich des Landschaftsschutzgebietes Notte-Niederung liegen verschiedene Ausgleichsmaßnahmen, zu denen der Flughafen verpflichtet wurde. „Als Träger der planfestgestellten Aufwertungsmaßnahmen melden wir hiermit frühzeitig Bedenken und fordern ein Ende der Befahrung außerhalb der für den allgemeinen Verkehr zugelassenen befestigten Wege durch geeignete Maßnahmen.“

Von Udo Böhlefeld