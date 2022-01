Rangsdorf

Rangsdorfs größter Verkehrsknotenpunkt war am Dienstag einmal mehr Thema im Bauausschuss: die Kreuzung B 96/Kienitzer Straße/Klein Kienitzer Straße. Eigentlich steckt die Gemeinde gerade im Verfahren um einen Bebauungsplan, dem GM-20-2, der neben einem Gewerbegebiet nahe der Kreuzung auch den Ausbau der Straßen vorsieht – doch nun präsentierte die Verwaltung eine ganz neue Idee für die Straßen: Ohne Ampel soll sie demnach auskommen, stattdessen soll eine Unter- beziehungsweise Überführung gebaut werden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) betonte eindringlich, die gezeigten Visualisierungen seien nur Skizzen, keine konkrete Planung. Nichts davon sei fest, die Frage sei aber, ob die Verwaltung weitere Planungen in diese Richtung vorantreiben soll. Hintergrund sei eine Verkehrszählung an der Kreuzung im September 2021 sowie eine Prognose der Verkehrsentwicklung in der BER-Region. Demnach sei klar, dass der Verkehr auf der B 96 so stark zunehmen werde, dass eine langfristige Lösung nur über einen teilfreien Ausbau möglich sei. „Der Verkehr ist mit Ampel kaum noch zu bewältigen“, so Rocher.

Zu diesem Schluss sei jedenfalls der Landesbetrieb Straßenwesen gekommen, der eigentlich für den Ausbau verantwortlich ist. Doch weil dieser für die Planung eines solchen Projekts keine Kapazitäten habe, soll die Gemeinde nun die Planung mittels eines Bebauungsplans vorantreiben. Sprich: Rangsdorf soll erst einmal ermitteln, welche Lösung dort tatsächlich möglich ist und dann Baurecht schaffen. „Wir müssen jetzt gucken, wie wir damit umgehen“, so Rocher.

Die viel befahrene Kreuzung am Südring-Center ist Gesprächsstoff in der Gemeinde Rangsdorf. Quelle: Lisa Neugebauer

Bauausschuss Rangsdorf unsicher über Lösungsvorschlag zu Verkehrsproblem

So ganz genau schienen das die Mitglieder des Bauausschusses allerdings auch nicht zu wissen. „Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die Kreuzung zurzeit nicht ausgebaut werden muss, weil ich den Bedarf im Moment nicht sehe“, sagte der sachkundige Einwohner Matthias Gerloff. Dennoch finde er den Vorschlag an sich in Ordnung: „Es ist gut, mal was anderes zu sehen, als eine riesige Ampelkreuzung.“

Die in den Skizzen eingezeichnete Brücke, die zu der ampelfreien Kreuzung führen soll, sahen viele Ausschussmitglieder allerdings skeptisch. „Das löst Lärm aus und bringt ihn weit in die Gemeinde“, sagte der sachkundige Einwohner Ralph Brockhaus. Besser sei hingegen, einen Trog anzulegen – also die Unterführung der einen Straße unter die andere.

Wie soll Rangsdorf mit Bebauungsplan umgehen?

Tassilo Soltkahn (CDU) plädierte zudem dafür, den auf den Weg gebrachten Bebauungsplan GM-20-2 nicht zu verwerfen, sondern weiter voranzutreiben, da andernfalls die Planung der Kreuzung noch Jahre oder Jahrzehnte dauern könnte. „Wenn wir dort an der Stelle das Thema aufmachen, werden wir alle bisherigen Bemühungen eventuell konterkarieren“, so Soltkahn.

Bürgermeister Rocher sagte, es sei möglich, den Bebauungsplan zu teilen, sodass man die Verkehrsfläche und das angestrebte Gewerbegebiet separat betrachten könne. „Dafür muss man aber wissen, wie viel Verkehrsfläche man braucht.“ Und dafür müsse die Planung vertieft werden. „Wir müssen gucken, wo wir die Grenze ziehen, um den B-Plan zu Ende zu bringen, ohne dass er uns später auf die Füße fällt“, so Bauamtsleiterin Simone Götsche.

Wilhelm (SPD): „Wir sollten nicht zu viele Dinge ins Spiel bringen

Stephan Wilhelm (SPD) äußerte Bedenken: „Was die Gemeinde hier macht, ist eine Planung für eine Bundesstraße – das ist schon sehr grenzwertig, finde ich.“ Die Gemeinde sei schon lange an dem Knotenpunkt dran“, so Wilhelm. „Wir sollten nicht zu viele Dinge ins Spiel bringen, sondern erst mal das machen, was wir vereinbart haben – und das andere langfristig angehen.“ Auch Hartmut Rex (Die Linke) warnte davor, „dass wir unsere Verwaltungskapazitäten hier binden und nicht weitere Aufgaben, die wir schon haben, nicht schaffen.“

Problemfall: Verkehrsknotenpunkt Rangsdorf Durch verschiedene Bebauungspläne hat die Gemeinde Rangsdorf bereits versucht, Maßnahmen zur Optimierung der Kreuzung zu erwirken. Darunter: die Verlängerung der Linksabbiegespur aus Richtung A 10 kommend, die Errichtung einer Fußgängerinsel in der Klein Kienitzer Straße und die Optimierung der Ampelschaltung. Mit dem Bebauungsplan GM 20-2 „Gewerbegebiet Klein Kienitzer Straße/Knoten B 96“ sollte bereits eine langfristige Lösung für die Verkehrsproblematik gefunden werden. Vorgesehen waren unter anderem die Verlegung der Querung des Geh- und Radweges an der Klein Kienitzer Straße Richtung Osten, eine gesonderte Linksabbiegespur aus Richtung Klein Kienitz Richtung Zossen und eine gesonderte Rechtsabbiegespur von Rangsdorf Richtung Zossen. Dazu wurden Varianten des Ausbaus der Kienitzer Straße zwischen Kreuzung und Winterfeldallee geprüft. Der Entwurf einer Planungsvereinbarung für die bisher im Rahmen des B-Plans GM 20-2 vorgesehenen Maßnahmen liegt dem Landesbetrieb Straßenwesen derzeit vor, sei bisher jedoch noch nicht endabgestimmt, so die Rangsdorfer Verwaltung. Dieser Entwurf wäre mit einer neuen Planung der Verkehrssituation eventuell zu aktualisieren, zu überarbeiten und dem Landesbetrieb erneut vorzulegen.

Grundsätzlich befürchten mehrere Ausschussmitglieder, eine breit ausgebaute Straße können zu noch mehr Verkehr führen – und das in Zeiten, in denen eigentlich die Klimawende vorangetrieben werden soll. „Wer Asphalt säht, erntet Verkehr“, so der sachkundige Einwohner Gerloff. Mit einem Ergebnis von fünf Ja-Stimmen und drei Enthaltungen empfahl der Bauausschuss schließlich, der Bürgermeister solle eine Planungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb treffen. Der Hauptausschuss wird demnächst darüber entscheiden.

Von Lisa Neugebauer