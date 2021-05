Rangsdorf

Auf der Westseite des Bahnhofs Rangsdorf sind die Arbeiten an der Fahrradabstellanlage in Gang gekommen. Das neu gestaltete Bahnhofsumfeld wird aktuell mit der Montage von 36 Anlehnbügeln und Überdachungen für die Fahrräder vervollständigt. Insgesamt 72 Zweiräder können nach der Fertigstellung dort abgestellt werden. Nach wie vor keine Veränderung ist auf der Ostseite des Bahnhofs in Sicht, wo die Zahl der abgestellten Räder zuletzt die Zahl der Fahrradabstellplätze deutlich überstieg. Eine Umgestaltung in diesem Bereich ist frühestens zu erwarten, wenn Klarheit über die Pläne der Deutschen Bahn im Zusammenhang mit der S-Bahn nach Rangsdorf besteht.

Von Udo Böhlefeld