Bauarbeiten Groß Machnow: B 96 wird erneuert

Groß Machnow

Der Landesbetrieb Straßenwesen beginnt am kommenden Montag, dem 31. Mai, mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Groß Machnow im Zuge der Bundesstraße B 96. Die Sanierung soll laut Pressemitteilung in drei Bauabschnitten durchgeführt werden. Der erste Bauabschnitt endet am Freitag, 19. Juni, der zweite Bauabschnitt ist für den Zeitraum vom 21. Juni bis 9. Juli geplant und der dritte Abschnitt beginnt am 10. Juli und soll am 30. Juli abgeschlossen werden.

Für die Deckenerneuerung wird die Bundesstraße voll gesperrt, heißt es. Der Verkehr werde entsprechend der Ausschilderung über die Ortschaften Groß Machnow, Zossen, Mittenwalde und Dahlewitz umgeleitet. Anwohner und Anwohnerinnen sowie Gewerbetreibende sollen während der Bauzeit erreichbar bleiben. Nur für die Straßen Kurze Straße, Fardellaweg und Am Schustergraben müsse es tageweise Einschränkungen geben. Darüber werden die Anwohner und Anwohnerinnen aber noch gesondert informiert, erklärt der Landesbetrieb Straßenwesen.

Informationen zu allen Baustellen sind kurzgefasst zu finden im Baustelleninformationssystem des Landesbetriebs im Internet unter https://www.ls.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.278688.de.

Von MAZonline