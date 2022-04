Die Rangsdorfer Verwaltung arbeitet an einer neuen Straßenreinigungssatzung. Demnach sollen Straßen der Gemeinde in Kategorien eingeteilt werden.

Bauausschuss - Welche Straßen in Rangsdorf sollen einen Winterdienst bekommen?

