Baustelle Rangsdorf: Erneuerung der B 96

Rangsdorf

Die Baufirma für die Baumaßnahmen zur Erneuerung der B 96 in Groß Machnow teilte mit, dass am 16. Juli der Umbau der Verkehrssicherung für den dritten Bauabschnitt begann. Die Einmündung B 96/Mittenwalder Straße ist dann voll gesperrt. Umleitungen werden laut der Gemeinde Rangsdorf ausgeschildert. Der dritte Bauabschnitt wird voraussichtlich zwei Wochen andauern. An der Einmündung Weidenweg/B 96 wird eine Ersatzbushaltestelle eingerichtet. Diese Haltestelle ist seit Montag, dem 19. Juli, in Betrieb.

Von MAZonline