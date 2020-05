Schrott-Auto steht 17 Jahre in Rangsdorf rum

Rangsdorf

Seit 17 Jahren verschandelt ein blauer Pkw an der Ecke Walther-Rathenau-Straße/Binzer Allee die Landschaft. Keine Kennzeichen, alle vier Reifen ohne Luft, ringsum Schäden an der Karosserie und mittlerweile vom Unkraut überwuchert. Was MAZ-Leserin Heike W. stört, lässt die Gemeindeverwaltung nur den Kopf schütteln. „Das Fahrzeug befindet sich auf einem privaten Grundstück. Als Gemeinde Rangsdorf sind wir für Privatgrundstücke nicht zuständig“, antwortete sie auf eine Anfrage der MAZ.

Fahrzeug steht auf Privatgelände

Heike W. hat schon einiges versucht: „Ich hatte mich in der Vergangenheit bei der Gemeindeverwaltung darum bemüht, dass dieser Schandfleck beseitigt wird.“ Bisher ohne Erfolg. Das Fahrzeug steht zwar gut sichtbar an der Straßenecke, aber hinter einem Sperrbügel auf Privatgelände. Vor wenigen Tagen erst hat sie das Auto zum Blumenkastenhalter umfunktioniert. Wohl die dezente Aufforderung an den unbekannten Besitzer, sich um seinen Schrott zu kümmern. Doch auch das war vergeblich. Die bunte Pracht blühte nur wenige Stunden auf dem Blech, dann war sie spurlos verschwunden.

Anzeige

Vernachlässigtes Areal

Ersten Nachforschungen der MAZ zufolge gehört das Gelände zur Wohnungsbaugesellschaft der anliegenden großen Wohnblöcke. Ursprünglich von einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft errichtet wurden die im Zuge der Berliner Mietwohnungs-Privatisierungen an einen Investor auf Zypern verkauft. Schon im vergangenen Jahr hat Heike W. dort eine große Hollywoodschaukel abgebaut und abtransportiert. Auch die rostete seit Jahren dort vor sich hin. „Ich wollte mich nicht länger über solche Verwahrlosung ärgern.“ Nun fragt sie sich, ob „der Innenraum vielleicht für etwas anderes genutzt“ wird? Sie hält auch einen Briefkasten für Illegales für möglich. Rangsdorfs Ordnungsbehörde sieht derweil „keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit“.

Weitere MAZ+ Artikel

Behörden werden aktiv

Bewegung könnte jetzt dennoch in die Sache kommen. Durch die MAZ von der 17-jährigen Parkdauer erfahren, hat die Untere Abfallwirtschaftsbehörde aus Luckenwalde Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird der Fahrzeugzustand begutachtet und dokumentiert und der Fahrzeughalter ermittelt. Auch der Eigentümer des Grundstückes wird kontaktiert. Wie das Umweltamt des Kreises schreibt, deutet „die lange Standzeit des Fahrzeuges darauf hin, dass ein „Entledigungswille“ vorliegt“. Ein solcher „Entledigungswille“ nimmt der Gesetzgeber nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz an, wenn es sich „um Stoffe oder Gegenstände handelt, deren Zweckbestimmung entfällt, ohne dass ein neuer Verwendungszweck an deren Stelle tritt.“ Erst wenn das erfolgt ist, kann eine Anordnung zur Fahrzeugentsorgung erlassen werden. Vielleicht hätte der unbekannte Autobesitzer den Blumenkasten von Heike W. doch auf dem Pkw stehen lassen sollen.

Lesen Sie auch

Von Udo Böhlefeld