Elke Müller hat eine besondere Beziehung zum Berliner Zoo. In den nächsten Tagen wird die Rangsdorferin mit ihrer dreijährigen Enkelin dorthin fahren und die Pandabären besuchen. Und wenn sie Glück hat, kann sie der Kleinen zeigen, wie die pummeligen Lieblinge aller Besucher, die übrigens keinen Winterschlaf halten, Bambus aus dem Rangsdorfer Garten der Familie Müller fressen.

Die Chancen stehen gut: Pandas sind etwa 12 Stunden am Tag mit der Nahrungsaufnahme beschäftigt – und gerade haben Mitarbeiter des Zoos frischen Bambus in Elke Müllers Garten geschnitten und ins Kühlhaus des Zoos gebracht.

Pandabären fressen nur Bambus und da dieser wenig Nährstoffe enthält, müssen sie zehn bis 20 Kilo davon täglich verzehren. Das Wappentier des WWF ist außerdem wählerisch, nicht jede Sorte Bambus wandert in den tierischen Schlund. Doch die Bambusart, die Elke Müller im Garten angesiedelt hat – Phyllostachys bissetii, auch Riesen- oder Grünrohr-Bambus – steht auf dem Speiseplan der Pandas.

Bambus steht im Feng-Shui für Glück, Gesundheit und positive Energie

Die Rangsdorferin hat die bis zu fünf Meter hohen Flachwurzler eigentlich nicht angesiedelt, um sie an die Tiere zu verfüttern. Doch inzwischen wuchern sie unübersehbar. Schon zu DDR-Zeiten hatte die Familie in ihrem Garten eine andere Bambusart, der jedoch nach dem erstmaligen Blühen die Puste ausging. Später besuchte Elke Müller bei einer Reise den Garten des Wiener Künstlers André Heller am Gardasee. Sofort verliebte sie sich in das Park ähnliche Areal, das Pflanzen der Welt harmonisch mit Skulpturen verbindet, Ökologie und Kultur in Symbiose zeigt. Bambus spielt eine große Rolle, er steht in der Feng-Shui-Lehre für Glück, Gesundheit und positive Energie.

Als Elke Müller dann vor zehn Jahren bei einer Freundin im Garten den Haus hohen Grünrohr-Bambus sah, erbat sie ein kleines Stück des Rhizoms für ihren eigenen Garten. Der erstreckt sich lang und schmal bis an die Zülow-Seen und im hinteren Teil ist es recht sumpfig. Dort, so dachte die ökologisch Gärtnernde, müsste der Bambus gut gedeihen, Sicht- und Windschutz werden. Auch, dass er im Winter grün bleibt, gefiel ihr.

Inzwischen ist aus dem winzigen Phyllostachys bissetii ein Areal von mehr als 100 Quadratmetern geworden, das sich wegen seiner Höhe auch gern über den Zaun neigt. Wurzelsperren und Schnitt vermochten ihn kaum im Zaum zu halten. „Ich mag ihn trotzdem sehr, er schwingt so schön im Wind und ist eine Bereicherung im Garten“, sagt Elke Müller.

Nachbar erzählte, dass der Zoo Bambus sucht

Als ihr ein Nachbar, der im Botanischen Garten Berlin arbeitet, vor zwei Jahren berichtete, dass der Zoo dort nach Bambus gefragt habe, nahm sie das mit Interesse auf. Vielleicht könnte sie dort ihren Bambus anbieten? Der war schließlich ungedüngt, naturbelassen. Sie bekam Kontakt zum wichtigsten Verbündeten der Pandas, dem Futtermittelmanager des Zoos Christian Matschei. „Das ging schnell, freundlich und unkompliziert und wenige Tage später holten zwei Mitarbeiter die langen grünen Ruten aus unserem Garten.“

Drei Zoo-Mitarbeiter kamen zur Ernte des Pandafutters

Im vergangenen Jahr hatte der Zoo offensichtlich keinen Bedarf, doch nun waren die Pflanzen wieder so überbordend, dass Elke Müller eine „Teilernte“ erfolgreich anbieten konnte. Drei Zoo-Mitarbeiter kamen diesmal mit Astscheren und Akku-Kettensäge den saftigen Stangen bei. Nur ganz frische wurden geschnitten, solche mit welkem Laub gleich aussortiert. Schließlich mögen wir Menschen auch kein welkes Gemüse. Pandas fressen die Blätter des Bambus, aber auch Zweige und Stiele. Einmal in der Länge geteilt passten die Bambusstangen in den Sprinter, in dem sie sofort gekühlt wurden. Die Kühlung wird nur zum Ausladen unterbrochen, bevor die Nahrung ins Kühlhaus des Zoos wandert.

Elke Müller freut sich, dass ihre große Pflanze wieder etwas im Zaum ist, gesund nachwachsen kann – und der Bambus anderswo gut gebraucht wird.

