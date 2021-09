Rangsdorf

Schock im Seehotel Rangsdorf: Am Mittwoch ist das Haus auf der Immobilienplattform Immonet zum Verkauf angeboten worden. „20.000 Quadratmeter für Vier-Sterne-Konferenzhotel direkt am See nahe Potsdam“, hieß es da. Angeboten wurde das Hotel für 13,5 Millionen Euro.

Verkaufsanzeige für Rangsdorfer Seehotel ist ein Fake

„Die Anzeige ist nicht echt“, klärte Direktorin Jana Böhm auf. Abgesehen davon, dass Angaben in der Anzeige völlig falsch seien, stehe das Hotel nicht zum Verkauf. „Ich weiß nicht, warum jemand so was macht“, sagte sie. Die Eigentümerfirma „Privathotels Dr. Lohbeck“ habe bereits einen Anwalt eingeschalten. Die Anzeige ist inzwischen wieder gelöscht.

Kriminelle nutzen Portale wie Immoscout, Immowelt und Immonet für Immobilien-Betrug. Die Täter haben es in der Regel auf Geldüberweisungen der Immobiliensuchenden abgesehen, oft werden dafür Anzeigen gefälscht oder kopiert.

Von Lisa Neugebauer