Rangsdorf

Auf die Rangsdorfer Kita Schwalbennest könnten bald größere Umbauarbeiten zukommen. Wie Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) im Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales am Dienstagabend erklärte, droht der Einrichtung der Wegfall mehrerer Kitaplätze, sollte die Gemeinde nicht tätig werden.

Hintergrund ist, dass die Verwaltung den Vertrag mit dem Träger der Kita, dem Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik, zu Ende Juli 2022 kündigen will. Grund seien „notwendige Anpassungen“ im Trägervertrag, die eine neue Ausschreibung nötig machten, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage. „Die Vergabevorschriften regeln, dass eine Ausschreibung und ein neuer Vertrag gemacht werden müssen“, so Rocher.

Rangsdorfer Kita Schwalbennest fehlt ein Nebenraum

Mit dem neuen Vertrag geht aber auch eine neue Betriebserlaubnis einher. Doch die könnte zumindest für einen Teil des Kita-Betriebs entzogen werden, weil die Räume nicht mehr den Vorgaben entsprechen, so Rocher. Bei einer Begehung der Kita hatten Vertreter des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS) festgestellt, dass einer der Gruppenräume bisher genutzt wird, obwohl er keinen Nebenraum hat. Weil ein Nebenraum aber vorgeschrieben sei, könnte es sein, dass das MBJS die Nutzung des Raums untersagt, so Rocher. Damit wär auch ein Wegfall von Kita-Plätzen wahrscheinlich.

Die Lösung könnte ein Anbau an die Kita sein, der unter den Ausschussmitgliedern allerdings skeptisch diskutiert wurde. Da Grundstück und Gebäude der Gemeinde gehören, ist diese auch für die Finanzierung der Maßnahme zuständig. Mit den aktuellen Planungen des Anbaus würde die Gemeinde allerdings keine Plätze dazugewinnen. „Das sichert nur die bestehenden Plätze gegenüber dem Ministerium“, sagte Rocher.

Energiebilanz der Kita wird bei Umbau überprüft

Ein weiteres Problem sahen die Politiker darin, dass, sollte sich die Gemeinde für den Umbau entscheiden, das Gebäude auch auf seine Energiebilanz hin untersucht wird. So könnten weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen. Doch auch ohne Anbau sind einige Politiker skeptisch, ob die Einrichtung mit einem neuen Trägervertrag eine neue Betriebserlaubnis bekommt. Einer der Nebenräume werde schon seit Längerem nur als Bettenraum genutzt – auch das sei nicht nach Vorschrift, so der sachkundige Einwohner Michael Schwarz.

Der Vorschlag von Mirko Sänger (SPD), den Trägervertrag einfach weiterlaufen zu lassen und so den Um- und Ausbau zu umgehen, kam bei Rocher allerdings nicht gut an. Die Ausschreibung sei zwingend nötig, so der Bürgermeister. „Ich werde die Kündigung demnächst schreiben.“

Gemeinde will Grundstück neben Kita tauschen

Über den Werdegang der Räumlichkeiten konnten sich die Politiker allerdings noch nicht einigen. Ausschussvorsitzende Jeannette Averhaus (FDP) hatte „zu viele offene Fragen“ und forderte „mehr Informationen“ von der Verwaltung. Diese will sie dann in den kommenden Ausschüssen mit den Mitgliedern besprechen.

Immerhin: Die Beschlussvorlage für einen Grundstückstausch im Zusammenhang mit der Kita Schwalbennest empfiehlt der Ausschuss schon einmal. Der Nachbar des Grundstücks habe zugestimmt, seine – neben der Kita gelegene – Fläche mit der der Gemeinde, die wiederum daran angrenzt, zu tauschen. Damit werden das Kita-Gelände erweitert und die Spielfläche vergrößert. Die Kosten in Höhe von etwa 3000 Euro für die Vermessung der Teilfläche und den Notar übernimmt die Gemeinde Rangsdorf.

Von Lisa Neugebauer