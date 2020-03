Biologe: Sanierung von Rangsdorfer See wird schwierig

Rangsdorf

Eine Sanierung des Rangsdorfer Sees ist aktuell kaum möglich, glaubt Reinhard Beier, sachkundiger Bürger der Linken im Ausschuss für Bauen und Umwelt der Gemeinde. Der Biologe plädiert gemeinsam mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Linken Hartmut Rex dafür, die Wasserzufuhr zum See weiter sicher zu stellen. Parallel sei ein Zielkonzept für den See zu erarbeiten. Ein hochrangig besetzter Expertenkreis auf Landesebene soll dann wirkliche Lösungen suchen. Beier: „ Brandenburg ist das seenreichste Bundesland. Es macht aber viel zu wenig, um die Wasserqualität der Seen im Süden Brandenburgs zu verbessern.“

Fischsterben führte zu besserem Wasser

Viel Geld ist schon in die Sanierung des Rangsdorfer Sees geflossen. Mehr als 10 Millionen DM wurden in den 1990er Jahren in die Sanierung des Sees und die Entsorgung des Schlamms investiert. Ende November vergangenen Jahres bewilligte das Land 99 000 Euro für weitere konzeptionelle Vorarbeiten. Nun bewilligte das Landwirtschaftsministerium in Potsdam weitere 15 000 Euro, mit denen die Zusammensetzung des Fischbestandes im Rangsdorfer See untersucht werden sollen. Aus den Untersuchungsergebnissen sollen konkrete Schlussfolgerungen gezogen werden, um die Wasserqualität zu verbessern. Reinhard Beier: „Die Art und Menge des Fischbesatzes kann durchaus ein Baustein zur Verbesserung der Wasserqualität sein. Das Fischsterben 2010 hat zu einer deutlichen Verbesserung der Qualität geführt.“

Wohin mit dem Schlamm?

Die Rettung des Rangsdorfer Sees liegt vielen Rangsdorfern am Herzen – über den Weg dahin sind sie sich nicht immer einig. So hatte unlängst der Kommunalpolitiker und Kreistagsabgeordnete Oliver Scharfenberg einige Maßnahmen vorgeschlagen, darunter ein sofortiges Fütterungsverbot für Wasservögel, den Rückschnitt des Uferschilfs und die Belüftung des Sees mithilfe einer Fontäne. Wie die Untere Wasserbehörde glaubt auch Beier insgesamt nicht an die Wirksamkeit dieser Maßnahmen. „Was soll ein Fütterungsverbot bewirken, wenn gleichzeitig tausende Gänse am See rasten und so für den entsprechenden Nähstoffeintrag sorgen?“ fragt er. „Und die Fontäne wird nur dazu führen, den Schlamm zu verwirbeln.“ Dieser Schlamm sei tatsächlich das größte Problem. Selbst wenn man den See trocken fallen lasse, um den Schlamm auszubaggern, „wohin dann damit?“ Zigtausende von Kubikmetern seien nun mal nicht so einfach zu entsorgen.

Uferschilf erzeugt Sauerstoff

Beier sieht in der Verstetigung der Wasserzufuhr zwar nicht die Lösung aller Probleme, aber sie kann helfen, Zeit zu gewinnen. Zeit für einen Workshop oder eine Expertenkommission, deren hoffentlich erarbeitete Lösungen nicht nur für den Rangsdorfer See wichtig sind, sondern beinahe allen Flachseen im Süden Berlins helfen kann. Dabei sei die Zuleitung des Regenwassers vom Flughafen BER über den Glasowbach ein erster Schritt. „Wichtig wäre, sich die Kapazitätsprobleme des Glasowbaches anzusehen und die Durchflussmenge von derzeit einem Kubikmeter pro Sekunde zu steigern.“ Abgesehen vom Naturschutz sieht Beier auch wenig Sinn darin, das Uferschilf zu beseitigen oder auszudünnen. „Das Schilf nimmt Stickstoff auf, wirkt gewässerreinigend und gibt zudem Sauerstoff ab“, sagt er.

Die richtigen Schlüsse ziehen

Trotz der Einwände gegen die von Scharfenberg und dem Verein zur Rettung des Rangsdorfer Sees vorgeschlagenen Maßnahmen, stimmen Rex und Beier überein, dass baldiges Handeln notwendig ist. „Wir brauchen einen ausgeglichenen Grundwasserspiegel, denn der ist Voraussetzung für den Wasserspiegel des Sees. Die Abwässer müssen in der Region bleiben und nicht über den Teltowkanal in die Ostsee abtransportiert werden. Und wir brauchen schnell die Ergebnisse der Untersuchungen, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.“

Von Udo Böhlefeld