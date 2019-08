Rangsdorf Badestellen - Blaualgen im Kiessee Rangsdorf gefunden Im Kiessee in Rangsdorf sind Blaualgen gefunden worden. Das Gesundheitsamt rät vom Baden dort ab.

Der Kiessee an der Bergstraße in Rangsdorf ist ein beliebtes Bade- und Angelgewässer. Der See entstand in den 1930er Jahren aus einer Kiesgrube. Quelle: Christian Zielke