Rangsdorf

Bis zu 130 Rangsdorferinnen und Rangsdorfer nahmen die Gelegenheit wahr: Sie beteiligten sich an der gemeinsamen Begehung des Bücker-Geländes und des ehemaligen Reichssportflugplatzes, um sich über die geplante Entwicklung des Areals zu informieren.

Im Rahmen einer öffentlichen Sitzung des Bauausschusses hatte die Gemeinde zu der öffentlichen Begehung eingeladen. Gemeindevertreter und zahlreiche interessierte Bürger nahmen daran teil. Investor Terraplan informierte anhand von Thementafeln und Modell über nahezu alles, was im Zusammenhang mit der anstehenden Entwicklung des neuen Ortsteils BUC-36 von Bedeutung ist: Mobilität, Bebauung, Architektur, Nachhaltigkeit, Nahversorgung, Naherholung und über die Zeitplanung zur langsamen, gesteuerten Entwicklung.

Baubereiche mit Flatterband markiert

Stadtplaner Karsten Wehmann stellte den Entwurf des Bebauungsplans vor. Das Vorhaben soll sich an die Entwicklung Rangsdorfs anpassen und in drei Planabschnitten über einen Zeitraum von 10-15 Jahren umgesetzt werden. Die Entwicklung beinhaltet Wohnraum für Senioren, Jugend, Singles, Paare und Familien, Raum zum Arbeiten, Lernen, Erholung sowie Nahversorgung und Sport. Das denkmalgeschützte runde Flugfeld wird Naherholungsgebiet. Eine lange Wanderung über das Flugfeld sollte Lage und Dimensionen der geplanten Bau- und Sanierungsmaßnahmen vermitteln. Die westlichen Baubereiche waren mit Flatterband markiert.

Nach Einschätzung des Investors konnten viele Bedenken aus dem Weg geräumt werden. „Unser Vorschlag, die Bebauung und den Zuzug über eine halbe Generation zu strecken, wurde begrüßt und erschien unseren Gesprächspartnern und Bürgern Rangsdorfs verträglich“, heißt es dazu von Terraplan. Mithilfe eines Fragebogens wandte sich Terraplan an die Einwohner, um deren Wünsche zu erfragen. Die dabei geäußerten Wünsche und Anregungen sollen in die weitere Planung einfließen.

Linke: Infrastruktur muss stehen

Nicht ganz einheitlich bewerten indes die Fraktionen in der Gemeindevertretung das Vorhaben der Entwicklung des künftigen Quartiers BUC-36, zum Teil gibt es nicht einmal eine einhellige Meinung in den Fraktionen. Fast in jeder Fraktion werden Bedenken über die Größenordnung des Projektes laut. Mehr als 2000 Einwohner sollen am Ende des Projektes in dem neuen Gemeindeteil leben, mehr als Groß Machnow und Klein Kienitz bislang zusammen haben. So äußerte sich beispielsweise Hartmut Rex (Linke): „Wir bleiben dabei, dass wir einem Bebauungsplan, der mehr als 350 Wohneinheiten umfasst, unsere Zustimmung verwehren werden.“ Für das Abstimmungsverhalten der Linken ebenfalls wesentlich ist, dass die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen als erstes in Angriff genommen werden.

Der neue Gemeindeteil hat schon ein Logo. Quelle: Terraplan

Zu diesen Infrastrukturmaßnahmen gehört der Bau des Nord-Süd- und des Ost-West-Verbinders, damit der Bauverkehr in den nächsten 10 bis 15 Jahren sowie der zunehmende Verkehr durch die neuen Bewohner nicht ausschließlich über die Kienitzer Straße fließt. Darin sind sich die Fraktionen weitgehend einig. „Wir müssen vorher klären und regeln, dass Baustellenverkehr und künftiger Anwohnerverkehr möglichst wenig durch die Ortsmitte geführt wird“, ist die Haltung der FDP, der stärksten Fraktion in der Gemeindevertretung. „Wichtig ist auch, dass wir keine Ausnahme von der Stellplatzsatzung genehmigen und ausreichend Parkmöglichkeiten auf dem Bückergelände entstehen müssen.“

Moderater jährlicher Zuzug

Einen moderaten jährlichen Zuzug halten die Freidemokraten für verträglich, „wenn die Infrastruktur, wenn Straßen, Kreuzungen, Kitas und Schulen, parallel mit entwickelt werden“, so Jeannette Averhaus, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. In der Vergangenheit ist Rangsdorf um etwa 150 Einwohner im Jahr gewachsen. Mit der Entwicklung des Bücker-Geländes dürften künftig noch einmal so viele pro Jahr hinzukommen. Ob das auf Gegenliebe bei CDU und Linke trifft, wird sich herausstellen. Auch die CDU, die zuletzt mehr als 1500 Wohneinheiten im neuen Stadtteil sah, möchte den Zuzug im Zaum halten. 200 Neu-Rangsdorfer im Jahr hält Andreas Muschinsky für verträglich, wenn die Infrastruktur mit Kitas und Schule durch den Investor mit finanziert werden.

Wohnraum für Rangsdorfer

Weitgehend einhellig als Erfolg bewerten die Fraktionen ein „Einheimischenmodell“ beim Wohnungsbau. Demnach sollen rund zehn Prozent aller Wohnungen an Menschen mit Wohnsitz in Rangsdorf vergeben werden. Eine Vergabe über die Gemeinde soll sicherstellen, dass Rangsdorfer Kinder, die ausziehen und eine Familie gründen möchten, auch in ihrem Heimatort Wohnraum finden. Auch ältere Rangsdorfer, die sich vom Haus in eine Wohnung verkleinern möchten, sollen so eine Chance zum Bleiben bekommen.

Die Infotafeln von Terraplan sind online zu finden.

Von Udo Böhlefeld